Η Καρδίτσα υπερτέρησε του Άρη, κερδίζοντας τον δίκαια στην πρεμιέρα της Greek Basket League, ωστόσο ποιο είναι το στοιχείο που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Παπανικολόπουλου.

Παρότι είναι ακόμα αρχή της σεζόν, η Καρδίτσα έχει κάθε δικαίωμα να πανηγυρίζει για τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στην πρεμιέρα της GBL κόντρα στον Άρη.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου άξιζε να κερδίσει, αφού παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Με τον Τζέιβιερ Φράνσις να κάνει πράγματα και... θαύματα μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της, με τον Αμερικανό σέντερ να ολοκληρώνει το ματς, έχοντας 19 πόντους (7/8 δίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 τάπες και 4 λάθη σε 24:54 λεπτά συμμετοχής.

Κοιτώντας τη στατιστική, αποτυπώνεται ένα... νούμερο που έκανε τη διαφορά για τη θεσσαλική ομάδα και αυτό το εκμεταλλεύτηκε πλήρως για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Οι 39 πόντοι που πήρε η Καρδίτσα από τους παίκτες που προήλθαν από τον πάγκο, δείχνουν πως και φέτος το ρόστερ που έφτιαξε ο Παπανικολόπουλος έχει... βάθος.

Ο έμπειρος Καλαματιανός τεχνικός, βρίσκεται από το 2023 στην άκρη του πάγκου της ομάδας και ήξερε πολύ καλά ποιους παίκτες θα πάρει, προκειμένου να δίνουν την απαιτούμενη βοήθεια στους βασικούς και θα ταιριάξουν στη φιλοσοφία που έχει βάλει ο ίδιος στην ομάδα του.

Αυτό το απέδειξε από την πρεμιέρα της φετινής σεζόν, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που διαθέτει παίκτες επιπέδου EuroCup και EuroLeague. Ο Άρης δεν μπόρεσε να βρει τόσους πόντους από τους αναπληρωματικούς, έχοντας 25π. σε αυτή την κατηγορία.

Η χθεσινή (03/10) εμφάνιση της Καρδίτσας, προϊδεάζει για κάτι καλό ενόψει της δύσκολης συνέχειας που έχει μπροστά της στη GBL.