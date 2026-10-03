Η πρεμιέρα της GBL έδειξε πως κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος!

Από το ζόρι του ΠΑΟΚ στη Μύκονο και το στραβοπάτημα του Άρη στην Καρδίτσα μέχρι το διπλό του Περιστερίου και την κυριαρχική ΑΕΚ, η πρώτη αγωνιστική έστειλε το μήνυμα πως τα καλοκαιρινά μπάτζετ τελειώνουν στα αποδυτήρια και από εκεί και πέρα... μιλάει το παρκέ.

Αν η ιστορία μας διδάσκει κάτι είναι πως τα καλοκαιρινά μπάτζετ των ομάδων δεν παίζουν μπάσκετ και οι μεταγραφές, όσο ηχηρές κι αν είναι, δεν εγγυώνται (σχεδόν) τίποτα όταν αρχίσει το πρωτάθλημα! Η πρεμιέρα της Greek Basketball League ήρθε να το υπενθυμίσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, καθώς οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης (ΠΑΟΚ-Άρης) που επένδυσαν για να αμφισβητήσουν τους «αιώνιους» δοκίμασαν τα όρια τους (στην περίπτωση του «δικεφάλου»), είτε δέχθηκαν γροθιά στο πρόσωπο και καλούνται να... ξυπνήσουν.

Ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε απέναντι στη Μύκονο, αλλά στο τέλος είχε την ποιότητα και τις προσωπικότητες για να πάρει τη νίκη. Ο Άρης δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και γνώρισε την ήττα στην Καρδίτσα, σε ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς δεν ταιριάζει στις φιλοδοξίες που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι. Το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Προμηθέας όσο κι αν προσπάθησε δεν κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα σε μια σεζόν που ξεκίνησε χωρίς να έχει πιστοποιητικό συμμετοχής!

Η ΑΕΚ έδειξε από την πρώτη της εμφάνιση ότι θέλει να αποτελέσει ξανά την τρίτη δύναμη του ελληνικού μπάσκετ παρότι ο κόσμος δείχνει να της γυρίζει την πλάτη (το οργανωμένο κίνημα) εξαιτίας της συγκατοίκησης με τον Ολυμπιακό και στη Ρόδο ο Κολοσσός του Άρη Λυκογιάννη έκανε πρεμιέρα με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει ο έμπειρος τεχνικός, επιβάλλοντας από την αρχή το παιχνίδι του και τις αρχές του.

Η πρώτη αγωνιστική, ασφαλώς, δεν μπορεί να αποτελέσει οδηγό για όλη τη σεζόν. Μπορεί όμως να δείξει ποιοι έχουν ακόμη δρόμο μέχρι να φτάσουν εκεί που θέλουν.

ΠΑΟΚ: Η ποιότητα τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη σεζόν με νίκη, αλλά όχι με την εμφάνιση που θα ήθελε. Το 88-85 απέναντι στη Μύκονο αποτυπώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο «δικέφαλος», ο οποίος χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή του και να βρει λύσεις από τους παίκτες που αποκτήθηκαν ακριβώς για να κάνουν τη διαφορά.

Η Μύκονος αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρό καρύδι απ' όσο ίσως περίμεναν στον ΠΑΟΚ και έμεινε μέχρι τέλους μέσα στη διεκδίκηση της νίκης. Σε εκείνο το σημείο, όμως, μίλησαν οι προσωπικότητες (Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθης). Ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν στην κρίσιμη στιγμή και απέφυγε μια πολύ άβολη πρεμιέρα.

Το ζητούμενο πλέον είναι να μπορέσει αυτή η ποιότητα να αποκτήσει διάρκεια. Γιατί το φετινό ρόστερ έχει δημιουργήσει προσδοκίες και ο «δικέφαλος» θα χρειαστεί πολύ περισσότερη σταθερότητα, ειδικά όταν αρχίσουν τα παιχνίδια στα οποία η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Η νίκη μετράει, αλλά η εμφάνιση έδειξε ότι υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει από τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του.

Άρης: Στραβοπάτημα που δείχνει πως χρειάζεται χρόνος...

Αν ο ΠΑΟΚ έφυγε από την πρεμιέρα της GBL με τη νίκη, ο Άρης δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο. Η ήττα με 76-68 στην Καρδίτσα είναι το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει αρνητικά από την πρώτη αγωνιστική για μια ομάδα που το καλοκαίρι επένδυσε σημαντικά και έβαλε ψηλά τον πήχη.

Το πρόβλημα για τον Άρη δεν ήταν μόνο ότι έχασε, ήταν ο τρόπος με τον οποίο συνέβη. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν 5/22 τρίποντα και μόλις 36% στα σουτ εντός παιδιάς, αριθμοί που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό και την ποιότητά τους.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ ήταν ο κορυφαίος του Άρη με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ, όμως η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή. Η Καρδίτσα έπαιξε με μεγαλύτερη συνέπεια, βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και πανηγύρισε μια νίκη που της δίνει από νωρίς σημαντική αυτοπεποίθηση.

Για τον Άρη, ασφαλώς, δεν μπορεί να υπάρχει πανικός μετά από μία αγωνιστική. Υπάρχει όμως ένα πρώτο... καμπανάκι. Όταν οι προσδοκίες είναι αυξημένες και το ρόστερ έχει χτιστεί για υψηλότερους στόχους, τέτοιες ήττες λειτουργούν αναπόφευκτα ως υπενθύμιση ότι η ποιότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο παρκέ.

Περιστέρι: Πέρασε από την Πάτρα όπως και πέρσι

Στην Πάτρα έγινε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρεμιέρας, με το Περιστέρι να φεύγει με μια σημαντική νίκη απέναντι στον Προμηθέα, όπως έκανε και την περσινή σεζόν. Το τελικό 94-88 έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι φιλοξενούμενοι... πέταξαν ένα ημίχρονο, καθώς δεν ήταν όσο σκληροί έπρεπε στην άμυνα, αλλά στη συνέχεια υλοποιώντας με μεγάλη ακρίβεια το πλάνο του Βασίλη Ξανθόπουλου πέτυχαν τον στόχο τους.

Ακόμη και όταν πιέστηκε πολύ η ομάδα του Περιστερίου άντεξε, δεν έχασε την ψυχραιμία της και βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν στα κρίσιμα σημεία, παίρνοντας ένα διπλό που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στη συνέχεια.

Ο Τάι Νίκολς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου με 21 πόντους, ενώ η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε βοήθειες από αρκετούς παίκτες (Νικολαϊδης, Φιντς, Πέιν και Άντερσον). Αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που έδωσαν στο τέλος τη νίκη στους «κυανοκίτρινους».

ΑΕΚ: Δείχνει πως θέλει να μην είναι απλά ανταγωνιστική

Η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε ιδιαίτερες συστάσεις στην πρεμιέρα. Το 91-70 επί του Αμαρουσίου ήταν μια εμφάνιση που έδειξε ότι η «Ένωση» έχει τα «όπλα» για να παίξει σημαντικό ρόλο στη φετινή Greek Basketball League.

Η εικόνα της ήταν πειστική από την αρχή μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ σούταρε με 53% εντός παιδιάς, είχε 20 ασίστ και πήρε σκορ από πολλούς διαφορετικούς παίκτες. Ο Νέλι Τζόζεφ σημείωσε 18 πόντους, ο Λάντερς Νόλεϊ 14, ενώ ο Ντιάντρε Πίνκνεϊ πρόσθεσε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Αυτός ο πλουραλισμός είναι ίσως και το πιο σημαντικό στοιχείο της πρώτης εικόνας. Η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε να στηριχθεί σε έναν παίκτη για να πάρει το παιχνίδι. Είχε λύσεις σε διαφορετικά σημεία του αγώνα και έδειξε ότι διαθέτει το βάθος για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μεγάλης σεζόν.

Φυσικά, η συζήτηση για τον ρόλο της πίσω από τους δύο «αιώνιους» δεν μπορεί να κριθεί από ένα παιχνίδι. Η πρεμιέρα, όμως, έδειξε ξεκάθαρα ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να περιοριστεί στον ρόλο του απλού ανταγωνιστή. Θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα (πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με εξαίρεση την περσινή σεζόν που βρέθηκε πίσω από τον ΠΑΟΚ) και αυτό είναι κάτι που φάνηκε από την πρώτη αγωνιστική.

Κολοσσός: Η συνταγή Λυκογιάννη παραμένει αποτελεσματική

Στη Ρόδο, ο Κολοσσός ξεκίνησε τη σεζόν με μια εμφάνιση που είχε πολλά από τα χαρακτηριστικά των ομάδων του Άρη Λυκογιάννη. Συγκεκριμένο πλάνο, ισορροπία και πολλές επιθετικές λύσεις ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στη νίκη με 91-70 επί της Δόξας Λευκάδας.

Ο Πέιτον Γουίλις ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους και 5 ασίστ, όμως το σημαντικότερο ήταν ότι ο Κολοσσός δεν χρειάστηκε να περιμένει έναν παίκτη να τον κουβαλήσει. Πέντε παίκτες του ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ η ομάδα σούταρε με 52% εντός παιδιάς.

Αυτή η ισορροπία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που μπορεί να κάνουν τον Κολοσσό ανταγωνιστικό και φέτος. Ο Λυκογιάννης γνωρίζει πώς να παίρνει από τους παίκτες του συγκεκριμένα πράγματα και η πρεμιέρα έδειξε ότι το αγωνιστικό πλάνο υπάρχει από νωρίς.

Η Δόξα Λευκάδας δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό και ο Κολοσσός πήρε μια άνετη νίκη, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν.

Τα πρώτα μηνύματα είναι ξεκάθαρα

Η πρεμιέρα δεν κρίνει πρωταθλήματα και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές δείγμα για το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες. Μπορεί όμως να αποκαλύψει τις πρώτες τάσεις και να δείξει σε ποιες ομάδες υπάρχει ακόμη πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά χρειάστηκε να επιστρατεύσει την ποιότητά του. Ο Άρης στραβοπάτησε στην Καρδίτσα και πλέον καλείται να βρει γρήγορα τις ισορροπίες του. Το Περιστέρι πήρε ένα σπουδαίο «διπλό» στην Πάτρα, η ΑΕΚ έδειξε με το... καλημέρα πως δεν θα είναι εύκολο να αμφισβητηθεί η θέση της πίσω από τους «αιώνιους», ενώ ο Κολοσσός με την ταυτότητα του Άρη Λυκογιάννη μπορεί να αποτελέσει και πάλι έναν δύσκολο αντίπαλο για όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος.

Το κοινό συμπέρασμα, πάντως, είναι πως, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος! Ούτε εκείνοι που επένδυσαν περισσότερο, ούτε εκείνοι που ξεκίνησαν με χαμηλότερες προσδοκίες. Γιατί η Greek Basketball League της φετινής σεζόν μόλις άνοιξε την αυλαία της και η πρώτη αγωνιστική φρόντισε να θυμίσει σε όλους ότι οι πραγματικές απαντήσεις δίνονται μόνο μέσα στο παρκέ.

