ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για την πρεμιέρα με Σαλόν στο BCL και το βλέμμα στη νέα εποχή

Η AEK BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της πρεμιέρας της κανονικής περιόδου του ΒCL, με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας.

Νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο εφετινό Basketball Champions League την Τετάρτη (07/10, 19:00) στη SUNEL Arena με αντίπαλο τη Σαλόν Βίλπας. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στην πρωταθλήτρια Φινλανδίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του θέλουν όσο ποτέ τον κόσμο στο πλευρό τους, αφού η 11η διοργάνωση σηματοδοτεί εξελίξεις. Πρόκειται για την πλέον απαιτητική σεζόν όλων των εποχών, αφού ο στόχος δεν οδηγεί απλώς σε πρόκριση στον Τελικό ή στην κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και σ’ ενδεχόμενη «αλλαγή σελίδας», ήτοι στη μετάβαση στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ».