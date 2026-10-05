ΑΕΚ: Τα εισιτήρια για την πρεμιέρα με Σαλόν στο BCL και το βλέμμα στη νέα εποχή
Νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα! Η Ένωση ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο εφετινό Basketball Champions League την Τετάρτη (07/10, 19:00) στη SUNEL Arena με αντίπαλο τη Σαλόν Βίλπας. Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους ενόψει της πρεμιέρας κόντρα στην πρωταθλήτρια Φινλανδίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα και οι παίκτες του θέλουν όσο ποτέ τον κόσμο στο πλευρό τους, αφού η 11η διοργάνωση σηματοδοτεί εξελίξεις. Πρόκειται για την πλέον απαιτητική σεζόν όλων των εποχών, αφού ο στόχος δεν οδηγεί απλώς σε πρόκριση στον Τελικό ή στην κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και σ’ ενδεχόμενη «αλλαγή σελίδας», ήτοι στη μετάβαση στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ».
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