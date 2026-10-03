Το πέταλο στη SUNEL Arena είναι άδειο, με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ να στέλνουν το μήνυμα τους στο ματς με το Μαρούσι.

Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι στην πρεμιέρα της GBL και θέλει να μπει με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα στο ματς της SUNEL Arena.

Πάντως το πέταλο στη SUNEL Arena είναι άδειο, με τους οργανωμένους να δείχνουν με αυτόν τον τρόπο την αντίθεση τους στη διοίκηση για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ. Έχει ελάχιστο κόσμο διάσπαρτο στο πέταλο.

Οι ερυθρόλευκοι θα παίζουν στο γήπεδο της Ένωσης στα ματς της GBL και της Euroleague, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνους τους οργανωμένους της ΑΕΚ.

Οι κεντρικές θύρες του γηπέδου είναι εκείνες που έχουν τον περισσότερο κόσμο.