ΕΣΑΚΕ: «Και οι 14 ΚΑΕ πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην GBL»

Ο ΕΣΑΚΕ μέσω ανακοίνωσης ξεκαθάρισε με ποια κριτήρια συμμετέχουν οι ομάδες στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ο ΕΣΑΚΕ ξεκαθάρισε τι ισχύει για τη συμμετοχή στη GBL και τι κριτήρια χρειάζονται από τις ομάδες.

Επίσης τονίζει πως και οι 14 ομάδες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Σχετικά με δημοσιεύματα για τις συμμετέχουσες ΚΑΕ, υπενθυμίζεται ότι η νομιμότητα συμμετοχής κατοχυρώνεται μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης της GBL (προϋπόθεση που πληρούν και οι 14 ΚΑΕ) και ότι μόνο αρμόδιο όργανο να επιβάλει οποιαδήποτε τυχόν ποινή για μη λήψη πιστοποιητικού της ΕΕΑ είναι το ΜΔΟ, κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας. Καλούμε όλους τους συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους να σεβαστούν την ως άνω γνωστή σε όλους πάγια και νόμιμη πρακτική του ΕΣΑΚΕ και να μη πλήξουν άσκοπα την αξιοπιστία του Πρωταθλήματος».