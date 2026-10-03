Γνωστή έγινε η εξάδα ξένων που θα έχει διαθέσιμη ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι.

Έτοιμη για το δεύτερό της παιχνίδι στη σεζόν είναι η ΑΕΚ. Η «Ένωση» στρέφει το ενδιαφέρον της στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, όπου θα αντιμετωπίσει στη Sunel Arena το Μαρούσι (03/10, 16:00).

Για το προσεχές παιχνίδι, έγιναν γνωστοί οι έξι ξένοι που θα βρίσκονται στη δωδεκάδα της ομάδας. Εκτός έμειναν οι Ντέρικ Γουίλιαμς, Γκρεγκ Μπράουν και ΚιΣόν Φίζελ, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει στη διάθεσή του τους Πίκνεϊ, Νόλεϊ, Λεκάβιτσιους, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Ερτέλ.

Η εξάδα ξένων της ΑΕΚ

ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, Λάντερς Νόλεϊ, Λούκας Λεκάβιτσιους, Νέλι Τζόζεφ, Φρανκ Μπάρτλεϊ και Τομά Ερτέλ.