Ο πόλεμος των άστρων: Η Greek Basket League 2026/27 στο πιάτο σας από το Gazzetta

Η Stoiximan GBL της σεζόν 2026-2027 συστήνεται εκ νέου στο μπασκετικό κοινό της χώρας, φέροντας μαζί της έναν αέρα ανανέωσης, επαναπροσδιορισμού και δυναμικών ισορροπιών που είχαμε χρόνια να βιώσουμε. Άπαντες αναμένουν αυτή την πρώτη κόρνα της χρονιάς που σπάει τη σιωπή του γηπέδου και επαναφέρει τους ήχους των παπουτσιών, της μπάλας που... μπιστάει στα παρκέ και τα σφυρίγματα. Κάπου εκεί υμπυκνώνονται όλα τα καλοκαιρινά ξενύχτια, οι μεταγραφικές κουβέντες, τα σενάρια επί σεναρίων και εκείνη η γλυκιά, ανεξήγητη προσμονή ειδικά τώρα που ο ανταγωνισμός φτάνει στα ύψη. Η σεζόν 2026-27 σηματοδοτεί αδιαμφισβήτητα εκείνη που το πρωτάθλημα αποφάσισε να κοιτάξει ξανά στον καθρέφτη και να δει κάτι περισσότερο από μια μάχη δύο... αιωνίων.

Φυσικά, οι δύο μεγάλοι παραμένουν ο πολικός αστέρας του γαλαξία της Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο γήπεδο με τα σκήπτρα του πρωταθλητή, προερχόμενος από την απόλυτη καταξίωση με την κατάκτηση της Euroleague στο «T-Center». Απέναντι, ο Παναθηναϊκός δεν έψαξε απλώς για απαντήσεις μετά την τελευταία διετία, αλλά έφερε πίσω τον άνθρωπο που ορίζει την ίδια του την ιστορία. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο αλλάζει πλήρως τον ανταγωνισμό στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον, όμως, μετά από πάρα πολλά χρόνια μετατοπίζεται σχεδόν ισόποσα στον Βορρά, καθώς η Θεσσαλονίκη δημιουργεί ξανά τον δικό της πόλο ανταγωνισμού θυμίζοντας τις ένδοξες εποχές των '80s και '90s. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γεμάτοι από τις νέες επενδύσεις και την αύρα του Eurocup, φέρνουν ξανά στο πρωτάθλημα εκείνη την σπίθα που μας έλειπε. Το μπάσκετ στην Ελλάδα χρειάζεται τη Θεσσαλονίκη δυνατή και φέτος η Θεσσαλονίκη δηλώνει ξεκάθα «παρούσα». Παράλληλα, η ΑΕΚ παραμένει σταθερά μέσα στις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φετινές «μάχες» θα γράψουν ιστορία.

Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα των διεκδικητών, η πραγματική γοητεία της Stoiximan GBL κρύβεται στις επαρχίες, στα νησιά, στα μέρη εκείνα που ο κόσμος γίνεται «ένα» για να στηρίξει την ομάδα της περιοχής του. Η Αθήνα ολοκληρώνεται με τις πολλά υποσχόμενες και παραδοσιακές δυνάμεις του Περιστερίου και του Αμαρουσίου και το ταξίδι συνεχίζεται σε Ρόδο για τον Κολοσσό, στη Μύκονο, στην Καρδίτσα, ξανά στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή, στην Πάτρα για τον Προμηθέα και ολοκληρώνεται με τις δύο νεοφώτιστες ομάδες, τη Δόξα Λευκάδας και τους Βίκος Falcons Ιωαννίνων.

Οι ισορροπίες, λοιπόν, αποκαταστάθηκαν για τα καλά. Από 13 οι ομάδες έγιναν 14 και τα ρεπό αποτελούν παρελθόν. Το format διατηρεί τη δοκιμασμένη συνταγή των playoffs (1-8, 2-7 κ.ο.κ.) και η regular season ξεκινά στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου με ενδιάμεσο σταθμό το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας τον Φεβρουάριο.

Η ομάδα του Gazzetta σας καλεί να επιβιβαστείτε και να προσδεθείτε γιατί ακολουθεί το αφιέρωμα της Stoiximan GBL που το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς θα μπορούσε να το παρομοιάσει με τον «Πόλεμο των Άστρων».

Των: Ευτυχίας Οικονομίδου, Γιάννη Πάλλα, Γιώργου Κούβαρη, Παναγιώτη Ραμαντάνη, Νίκου Καρφή, Παναγιώτη Αρταβάνη, Θοδωρή Σανιδά.