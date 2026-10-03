Ο πόλεμος των άστρων: Η Greek Basket League 2026/27 στο πιάτο σας από το Gazzetta
Η Stoiximan GBL της σεζόν 2026-2027 συστήνεται εκ νέου στο μπασκετικό κοινό της χώρας, φέροντας μαζί της έναν αέρα ανανέωσης, επαναπροσδιορισμού και δυναμικών ισορροπιών που είχαμε χρόνια να βιώσουμε. Άπαντες αναμένουν αυτή την πρώτη κόρνα της χρονιάς που σπάει τη σιωπή του γηπέδου και επαναφέρει τους ήχους των παπουτσιών, της μπάλας που... μπιστάει στα παρκέ και τα σφυρίγματα. Κάπου εκεί υμπυκνώνονται όλα τα καλοκαιρινά ξενύχτια, οι μεταγραφικές κουβέντες, τα σενάρια επί σεναρίων και εκείνη η γλυκιά, ανεξήγητη προσμονή ειδικά τώρα που ο ανταγωνισμός φτάνει στα ύψη. Η σεζόν 2026-27 σηματοδοτεί αδιαμφισβήτητα εκείνη που το πρωτάθλημα αποφάσισε να κοιτάξει ξανά στον καθρέφτη και να δει κάτι περισσότερο από μια μάχη δύο... αιωνίων.
Φυσικά, οι δύο μεγάλοι παραμένουν ο πολικός αστέρας του γαλαξία της Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο γήπεδο με τα σκήπτρα του πρωταθλητή, προερχόμενος από την απόλυτη καταξίωση με την κατάκτηση της Euroleague στο «T-Center». Απέναντι, ο Παναθηναϊκός δεν έψαξε απλώς για απαντήσεις μετά την τελευταία διετία, αλλά έφερε πίσω τον άνθρωπο που ορίζει την ίδια του την ιστορία. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο αλλάζει πλήρως τον ανταγωνισμό στην Αθήνα.
Το ενδιαφέρον, όμως, μετά από πάρα πολλά χρόνια μετατοπίζεται σχεδόν ισόποσα στον Βορρά, καθώς η Θεσσαλονίκη δημιουργεί ξανά τον δικό της πόλο ανταγωνισμού θυμίζοντας τις ένδοξες εποχές των '80s και '90s. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, γεμάτοι από τις νέες επενδύσεις και την αύρα του Eurocup, φέρνουν ξανά στο πρωτάθλημα εκείνη την σπίθα που μας έλειπε. Το μπάσκετ στην Ελλάδα χρειάζεται τη Θεσσαλονίκη δυνατή και φέτος η Θεσσαλονίκη δηλώνει ξεκάθα «παρούσα». Παράλληλα, η ΑΕΚ παραμένει σταθερά μέσα στις μεγάλες δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φετινές «μάχες» θα γράψουν ιστορία.
Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα των διεκδικητών, η πραγματική γοητεία της Stoiximan GBL κρύβεται στις επαρχίες, στα νησιά, στα μέρη εκείνα που ο κόσμος γίνεται «ένα» για να στηρίξει την ομάδα της περιοχής του. Η Αθήνα ολοκληρώνεται με τις πολλά υποσχόμενες και παραδοσιακές δυνάμεις του Περιστερίου και του Αμαρουσίου και το ταξίδι συνεχίζεται σε Ρόδο για τον Κολοσσό, στη Μύκονο, στην Καρδίτσα, ξανά στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή, στην Πάτρα για τον Προμηθέα και ολοκληρώνεται με τις δύο νεοφώτιστες ομάδες, τη Δόξα Λευκάδας και τους Βίκος Falcons Ιωαννίνων.
Οι ισορροπίες, λοιπόν, αποκαταστάθηκαν για τα καλά. Από 13 οι ομάδες έγιναν 14 και τα ρεπό αποτελούν παρελθόν. Το format διατηρεί τη δοκιμασμένη συνταγή των playoffs (1-8, 2-7 κ.ο.κ.) και η regular season ξεκινά στις 3 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου με ενδιάμεσο σταθμό το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας τον Φεβρουάριο.
Η ομάδα του Gazzetta σας καλεί να επιβιβαστείτε και να προσδεθείτε γιατί ακολουθεί το αφιέρωμα της Stoiximan GBL που το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς θα μπορούσε να το παρομοιάσει με τον «Πόλεμο των Άστρων».
Των: Ευτυχίας Οικονομίδου, Γιάννη Πάλλα, Γιώργου Κούβαρη, Παναγιώτη Ραμαντάνη, Νίκου Καρφή, Παναγιώτη Αρταβάνη, Θοδωρή Σανιδά.
Αν η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είναι ένας μαραθώνιος αντοχής και σίγουρα τακτικής, τότε τα ντέρμπι είναι οι στάσεις που ορίζουν ξεκάθαρα τη ψυχολογία, μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες και φυσικά κρίνουν το πλεονέκτημα έδρας. Με τη Θεσσαλονίκη να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, την ΑΕΚ να μπαίνει από νωρίς στα βαθιά και τους δύο αιώνιους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο φινάλε κάθε γύρου, το πρόγραμμα της Stoiximan GBL 2026-27 υπόσχεται... φωτιές.
Η Ένωση καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά νωρίς, έχοντας επικίνδυνες εκτός έδρας αποστολές στη Θεσσαλονίκη (2η αγωνιστική με Άρη, 4η με ΠΑΟΚ), ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται σε διαδοχικά εκτός έδρας τεστ με Άρη και ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή, ο Άρης έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με «κολλητά» ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ την 7η και 8η αγωνιστική.
Όσο για τη μητέρα των μαχών; Το πρώτο μεγάλο ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center στις 3 Ιανουαρίου, κλείνοντας τον πρώτο γύρο, ενώ η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για τις 28 Μαρτίου στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής.
Ο πλήρης χάρτης των ντέρμπι της κανονικής διάρκειας
|Αγωνιστική
|Ημερομηνία
|Αγώνας
|Ώρα / Κανάλι
|2η Αγ.
|Σάββατο 10 Οκτωβρίου
|Άρης – ΑΕΚ
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|4η Αγ.
|Σάββατο 24 Οκτωβρίου
|ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|5η Αγ.
|Κυριακή 1 Νοεμβρίου
|Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|6η Αγ.
|Κυριακή 8 Νοεμβρίου
|ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
|13:00 (SPORTFM TV)
|7η Αγ.
|Κυριακή 15 Νοεμβρίου
|Άρης – Ολυμπιακός
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|8η Αγ.
|Σάββατο 21 Νοεμβρίου
|ΠΑΟΚ – Άρης
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|10η Αγ.
|Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
|Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
|13:00 (SPORTFM TV)
|11η Αγ.
|Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
|ΑΕΚ – Ολυμπιακός
|13:00 (ΣΚΑΪ)
|12η Αγ.
|Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
|ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR
|17:30 (ΣΚΑΪ)
|13η Αγ.
|Κυριακή 3 Ιανουαρίου
|Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
|21:00 (ΣΚΑΪ)
|15η Αγ.
|Σάββατο 15 Ιανουαρίου
|ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
|-
|16η Αγ.
|Κυριακή 24 Ιανουαρίου
|Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
|-
|17η Αγ.
|Σάββατο 30 Ιανουαρίου
|Άρης – ΠΑΟΚ
|-
|19η Αγ.
|Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
|Ολυμπιακός – ΑΕΚ
|-
|20ή Αγ.
|Κυριακή 7 Μαρτίου
|Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
|-
|22η Αγ.
|Κυριακή 21 Μαρτίου
|ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
|-
|23η Αγ.
|Κυριακή 28 Μαρτίου
|Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR
|-
|24η Αγ.
|Σάββατο 3 Απριλίου
|ΑΕΚ – Άρης
|-
|25η Αγ.
|Κυριακή 11 Απριλίου
|Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
|-
|26η Αγ.
|Κυριακή 18 Απριλίου
|Ολυμπιακός – Άρης
|-
Η πρώτη αγωνιστική
|Αγώνας
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Μύκονος – ΠΑΟΚ
|Σάββατο 3 Οκτωβρίου
|15:00
|Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
|Σάββατο 3 Οκτωβρίου
|16:00
|ΑΕΚ – Μαρούσι
|Σάββατο 3 Οκτωβρίου
|16:00
|Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι
|Σάββατο 3 Οκτωβρίου
|17:00
|Καρδίτσα – Άρης
|Σάββατο 3 Οκτωβρίου
|17:30
|Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
|Κυριακή 4 Οκτωβρίου
|13:00
|Ηρακλής – Ολυμπιακός
|Κυριακή 4 Οκτωβρίου
|17:30
Οι ημερομηνίες που κυκλώνουμε στο καλεντάρι
Οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού: Τι αλλάζει στα παρκέ της Stoiximan GBL
Σημαντικά νέα δεδομένα στη διεξαγωγή των αγώνων της Stoiximan GBL 2026-27 φέρνει η εφαρμογή των τροποποιήσεων της FIBA (Official Basketball Rules 2026). Το νέο πλαίσιο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι επαφές, οι τεχνικές ποινές και η προσπάθεια για σουτ, ενώ διευρύνει τις περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας.
Παράλληλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα θεσπίζεται μια ειδική ρύθμιση αναφορικά με το δικαίωμα ένστασης των προπονητών (Head Coach's Challenge), η οποία αναμένεται να επηρεάζει άμεσα τη διαχείριση των κρίσιμων φάσεων.
Unlimited Challenge: Το μεγάλο παράθυρο στους πάγκους
Η πιο πολυσυζητημένη αλλαγή στο ελληνικό πρωτάθλημα ακούει στο όνομα Unlimited Challenge. Για πρώτη φορά, οι πρώτοι προπονητές δεν περιορίζονται από ένα αυστηρό αριθμητικό όριο ενστάσεων, αρκεί να έχουν δίκιο.
Πώς λειτουργεί: Κάθε προπονητής ξεκινά με 1 Head Coach’s Challenge (HCC). Εφόσον η επανεξέταση δικαιώσει το αίτημά του, διατηρεί το Challenge και αποκτά το δικαίωμα για νέο. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί 3, 4 ή και περισσότερες φορές μέσα στο παιχνίδι!
Το ρίσκο: Αν το Challenge αποτύχει έστω και μία φορά, ο προπονητής χάνει οριστικά το δικαίωμα επανεξέτασης για το υπόλοιπο του αγώνα.
Χωρίς χρονικούς περιορισμούς: Το HCC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, χωρίς τους περιορισμούς του IRS.
Το παρασκήνιο της απόφασης: Η ΚΕΔ επιζητά να μη χάνονται καθοριστικές κατοχές από διαιτητικά λάθη. Παράλληλα, όμως, το Unlimited Challenge μετατρέπεται σε καθρέφτη για την αξιολόγηση των ίδιων των διαιτητών.
Τεχνικές ποινές 2 Ταχυτήτων: Διαχωρισμός ουσίας και διαχείρισης
Οι τεχνικές ποινές χωρίζονται πλέον σε δύο σαφείς κατηγορίες, ξεκαθαρίζοντας ποιες παραβάσεις επισύρουν αποβολή:
Κατηγορία 1 (Σοβαρές - Προσμετρώνται για αποβολή): Αφορούν ανάρμοστη συμπεριφορά, διαμαρτυρίες, προσβλητικές χειρονομίες/εκφράσεις προς διαιτητές ή αντιπάλους, επικίνδυνη κίνηση αγκώνων χωρίς επαφή, αλλά και το «flopping» (προσποίηση φάουλ).
Κατηγορία 2 (Διαχειριστικές - ΔΕΝ προσμετρώνται για αποβολή): Αφορούν τυπικές παραβάσεις διαχείρισης, όπως καθυστέρηση του παιχνιδιού ή αντικανονικό κράτημα της στεφάνης.
Ο συνδυασμός δύο τεχνικών ποινών Κατηγορίας 1 (ή μίας Κατηγορίας 1 και ενός κατάφωρου σφάλματος) οδηγεί στην άμεση αποβολή του παίκτη.
Αντιαθλητικό Φάουλ: Disruptive vs Flagrant
Ξεπερνιέται ο γενικός όρος του «αντιαθλητικού» και εισάγονται δύο διακριτές έννοιες:
Disruptive Foul (Φάουλ Σκοπιμότητας): Σφάλμα τακτικής που ανακόπτει τη ροή του αγώνα (π.χ. φάουλ στη μετάβαση/transition χωρίς πρόθεση για μπάλα, ή χτύπημα από πίσω/πλάι σε αιφνιδιασμό).
Ποινή: Ελεύθερες βολές και επαφορά από το εμπρός γήπεδο. Δεν προσμετράται για αποβολή.
Flagrant Foul (Βίαιο / Κατάφωρο Φάουλ): Επικίνδυνη, υπέρμετρα σκληρή ή βίαιη επαφή που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου.
Ποινή: Προσμετράται κανονικά για την αποβολή του αθλητή.
Επαναπροσδιορισμός στο Σουτ & τη Ντρίμπλα
Act of Shooting (Προσπάθεια για σουτ): Ορίζεται με ακρίβεια ότι η προσπάθεια ξεκινά όταν οι ώμοι και η μπάλα κινούνται προς τα πάνω. Στις διεισδύσεις, ξεκινά αφού ακινητοποιηθεί η μπάλα στα χέρια. Παράλληλα, ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται στο εμπρός γήπεδο για να θεωρηθεί σουτ (με εξαίρεση τα buzzer beater λήξης χρόνου).
Απώλεια Ελέγχου & Ντρίμπλα (Άρθρο 24): Αποσαφηνίζεται πότε ένας παίκτης χάνει τον έλεγχο της μπάλας (λόγω σουτ, αγγίγματος αντιπάλου ή κακού χειρισμού), ώστε να αποφεύγονται οι αμφισβητούμενες υποδείξεις για «διπλή ντρίμπλα».
Το... οπλοστάσιο του Instant Replay (IRS) & τα Διορθώσιμα Λάθη
Οι διαιτητές αποκτούν διευρυμένη πρόσβαση στο βίντεο, ιδιαίτερα στο crunch time:
Στα τελευταία 2 λεπτά (ή παράταση): Έλεγχος για παραβάσεις 24" και 8", καθαρότητα επαναφοράς μπάλας (αν έγινε φάουλ πριν φύγει η μπάλα από τα χέρια), παρεμβολές (goaltending) και επιθετικά/αμυντικά φάουλ στο ημικύκλιο.
Σε όλο τον αγώνα: Έλεγχος για 2ποντο/3ποντο, αναβάθμιση/υποβάθμιση φάουλ, ταυτοποίηση σωστού σουτέρ βολών ή εμπλεκόμενων σε αψιμαχίες.
Διορθώσιμα Λάθη (Άρθρο 45): Δυνατότητα διόρθωσης λαθών στο σκορ, εκτέλεση βολών από λάθος παίκτη, λανθασμένη χρέωση φάουλ στο φύλλο αγώνα ή λάθη στα χρονόμετρα επίθεσης και αγώνα.
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το ξεκίνημα της νέας σεζόν στη Stoiximan GBL. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, έχουν ένα ξεκάθαρο στόχο και αυτός είναι να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου και την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Στον πάγκο της ομάδας, παραμένει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον σύλλογο στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει κατακτήσει τέσσερα από τα πέντε τελευταία πρωταθλήματα.
Τα μεγάλα αστέρια της ομάδας, παραμένουν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοβ, οι οποίοι προέρχονται από μία εξαιρετική σεζόν. Σε σχέση με πέρυσι, το ρόστερ της ομάδας δεν έχει πολλές, αλλά έχει σημαντικές αλλαγές. Αποχώρησαν οι Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Αλεκ Πίτερς, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Εβανς και Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ήρθαν οι Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εμπάι Εντιάι, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νίκος Πλώτας, Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας.
Περισσότερη αθλητικότητα γενικά και μεγαλύτερη δύναμη στην περιφέρεια για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δίνουν βάση στην επίθεση και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματά τους. Κοιτώντας το κάθε ένα ματς ξεχωριστά και θέτοντας μικρούς στόχους, ο Ολυμπιακός, θέλει να τερματίσει στην κορυφή της regular season και να φτάσει μέχρι τέλους, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα έδρας. Μπορεί για λίγους μήνες να χρειαστεί να παίξει μακριά από το ΣΕΦ, όμως αυτό δεν σταματάει τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του, από το να προστατεύσουν τον τίτλο τους.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Point Guards (PG)
|Γιαν Μοντέρο
|23
|1.88μ.
|Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ
|32
|1.91μ.
|Κόρι Τζόσεφ
|35
|1.88μ.
|Τζορτζ Πάπας
|28
|1.86μ.
|Shooting Guards (SG)
|Τάιλερ Ντόρσεϊ
|30
|1.96μ.
|Εβάν Φουρνιέ
|33
|1.98μ.
|Όμηρος Νετζήπογλου
|23
|1.95μ.
|Νίκος Πλώτας
|22
|1.95μ.
|Small Forwards (SF)
|Κώστας Παπανικολάου
|36
|2.03μ.
|Τάισον Γουόρντ
|29
|1.98μ.
|Power Forwards (PF)
|Σάσα Βεζένκοβ
|31
|2.06μ.
|Εμπάι Εντιάι
|27
|2.04μ.
|Centers (C)
|Νίκολα Μιλουτίνοφ
|31
|2.12μ.
|Ντόντα Χολ
|29
|2.08μ.
|Ταϊρίκ Τζόουνς
|29
|2.03μ.
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|24
|2.06μ.
|Μπράιαντ Ντάνστον
|40
|2.03μ.
TΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ηρθαν: Γιαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Εμπάι Εντιάι, Νίκος Πλώτας, Αντώνης Καραγιαννίδης, Τζορτζ Πάπας, Μπράιαντ Ντάνστον
Εφυγαν: Αλεκ Πίτερς, Τόμας Γουόκαπ. Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ, Κίναν Εβανς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ολυμπιακός: Με τη σφραγίδα του πρωταθλητή και η ανανέωση στην περιφέρεια
Παναθηναϊκός: Η μεγάλη επιστροφή του Ζοτς, η γαλλική παροικία και το «βαρύ πυροβολικό»
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν 2026-27 έχει ήδη ξεκινήσει και ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται ως τον βασικό διεκδικητή του φετινού πρωταθλήματος. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία ύστερα από 14 χρόνια αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της μεταγραφικής περιόδου για τους «πράσινους». Δίπλα του βρίσκεται ο Μάικ Μπατίστ, ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος και πάλαι ποτέ αστέρι των «πρασίνων» στην «δυναστεία» που είχε χτιστεί την δεκαετία του 2000. Σε επίπεδο ρόστερ η ομάδα βελτίωσε αισθητά την ποιότητα και το βάθος της, με έντονο γαλλικό χρώμα. Απέκτησε τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που επιστρέφει στην Stoiximan GBL μετά από τρία χρόνια, τον Μπρανκου Μπαντιο από τη Βαλένθια, τον Ιζακ Μπόνγκα από την Παρτιζάν, τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος ήρθε από τον Ολυμπιακό. Αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός δείχνει έτοιμος για την επιστροφή της ελληνικής κορυφής.
Ο Παναθηναϊκός στοχεύει φυσικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, αξιοποιώντας την εμπειρία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την ενισχυμένη ποιότητα του ρόστερ. Με βάθος, πολυμορφία, αμυντικό φίλτρο, two way παίκτες και εμπειρία, οι «πράσινοι» επιδιώκουν κυριαρχία σε εγχώριο επίπεδο και επιστροφή στην ευρωπαϊκή κορυφή.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ύστερα από 14 χρόνια απουσίας, φέρνοντας μαζί του την πιο πλούσια προπονητική καριέρα στην ιστορία του συλλόγου. Με συνεργάτη τον Μάικ Μπατίστ, ο Σέρβος τεχνικός καλείται να χτίσει μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει τίτλους, βασιζόμενος στην πειθαρχία, την τακτική και την αξιοποίηση του ανανεωμένου ρόστερ.
Ο Κέντρικ Ναν αποτελεί το απόλυτο αστέρι του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός γκαρντ συνδυάζει σκοράρισμα υψηλής ποιότητας, δημιουργία και εμπειρία, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της επίθεσης. Άλλωστε θα βρεθεί για 4η σερί χρονιά στο «τριφύλλι» και όλοι γνωρίζουν τις δυνατότητες του. Ακόμα και αν θα προέρχεται από τραυματισμό.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|Φόργουορντ
|27
|2,00 μ.
|Σιλβέν Φρανσίσκο
|Γκαρντ
|29
|1,85 μ.
|Δημήτρης Μωραΐτης
|Γκαρντ
|27
|1,90 μ.
|Μπράνκου Μπαντιό
|Γκαρντ
|27
|1,91 μ.
|Κώστας Σλούκας
|Γκαρντ
|36
|1,90 μ.
|Νάϊτζελ Χέιζ – Ντέιβις
|Φόργουορντ
|32
|2,03 μ.
|Ιάσωνας Βαρβαρίτης
|Φόργουορντ
|16
|2,02 μ.
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|Φόργουορντ
|25
|2,03 μ.
|Τζέριαν Γκραντ
|Γκαρντ
|34
|1,93 μ.
|Γιάννης Κουζέλογλου
|Φόργουορντ
|31
|2,07 μ.
|Κέντρικ Ναν
|Γκαρντ
|31
|1,91 μ.
|Ματίας Λεσόρ
|Σέντερ
|31
|2,06 μ.
|Γκέρσον Γιαμπουσέλε
|Φόργουορντ
|31
|2,01 μ.
|Ιζάκ Μπόνγκα
|Φόργουορντ
|27
|2,03 μ.
|Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
|Φόργουορντ
|31
|2,06 μ.
|Κωνσταντίνος Μήτογλου
|Φόργουορντ/Σέντερ
|30
|2,10 μ.
|Λευτέρης Μαντζούκας
|Φόργουορντ
|23
|2,07 μ.
|Μουστάφα Φαλ
|Σέντερ
|34
|2,18 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μουστάφα Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα, Δημήτρης Μωραΐτης, Λευτέρης Μαντζούκας, Ιάσωνας Βαρβαρίτης.
Έφυγαν: Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Κένεθ Φαρίντ.
Ο Άρης έχει μπει σε μια νέα εποχή και φέτος ξεκινάει τη νέα σεζόν έχοντας δημιουργήσει μία ομάδα υψηλών προδιαγραφών. Με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι, έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ που έχει ήδη καταθέσει τα διαπιστευτήρια του κοουτσάροντας στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, διαθέτει ένα σύνολο ενισχυμένο σε όλες τις θέσεις σε σχέση με την περασμένη σεζόν.
Κορυφαία προσθήκη στο ρόστερ και τη φροντ λάιν είναι η αυτή του σταρ της ομάδας, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, που ήρθε από το NBA για να αποτελέσει έναν από τους στυλοβάτες των «κίτρινων» την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Από τη άλλη άκρη του ατλαντικού ήρθε να προσδώσει σημαντικές λύσεις και ο Έι Τζέι Λιντέλ.
Ο αγαπημένος των φίλων του Άρη, Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε έπειτα από ένα χρόνο απουσίας στο «Παλέ», ενώ στον ελληνικό κορμό της ομάδας προστέθηκαν οι Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Γιώργος Τανούλης. Από την ευρωπαϊκή αγορά ο Άρης κινήθηκε εξίσου δυναμικά αποκτώντας τέσσερις παίκτες που, στην περασμένη σεζόν, αγωνίζονταν στην EuroLeague, τους Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Ματ Μόργκαν, Κεμ Μπιρτς και Στέφαν Γιόβιτς, ενώ έκανε δικό του και τον MVP των τελικών του Eurocup, Άνταμ Μοκόκα.. Με ανανεωμένο και πλήρες ρόστερ, ο «Αυτοκράτορας» στοχεύει να πάει όσο ψηλότερα γίνεται, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Guards (PG/SG)
|Ελάιζα Μήτρου–Λονγκ
|29
|1.85μ.
|Βασίλης Τολιόπουλος
|30
|1.88μ.
|Νένο Ντιμιτριέβιτς
|28
|1.90μ.
|Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου
|18
|2.00μ.
|Στέλιος Πουλιανίτης
|31
|1.90μ.
|Λευτέρης Μποχωρίδης
|32
|1.96μ.
|Στέφαν Γιόβιτς
|35
|1.98μ.
|Ματ Μόργκαν
|28
|1.90μ.
|Άνταμ Μοκόκα
|28
|1.96μ.
|Forwards (SF/PF)
|Τζερεμάϊα Ρόμπινσον–Ερλ
|25
|2.06μ.
|Ι Τζέι Λιντέλ
|25
|2.00μ.
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|29
|2.03μ.
|Θανάσης Αντετοκούνμπο
|34
|2.01μ.
|Centers (C)
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|28
|2.10μ.
|Γιώργος Τανούλης
|24
|2.10μ.
|Κεμ Μπιρτς
|34
|2.06μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Άνταμ Μοκόκα, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Στέφαν Γιόβιτς, Τζερεμάια Ρόμπινσον - Ερλ, Ματ Μόργκαν, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, Κεμ Μπιρτς, Γιώργος Τανούλης, Ι Τζέι Λιντέλ
Έφυγαν: Μπράις Τζόουνς, Αμίν Νουά, Τζέικ Φόρεστερ, Ρόνι Χάρελ, Ντανίλο Άντζουσιτς, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Αρνόλντας Κουλμπόκα, Βασίλης Καζαμίας (δανεικός Λίβεν Μπέαρς)
Άρης: Με τον Σπανούλη στο τιμόνι και αέρα ευρωπαϊκό για την επιστροφή στην κορυφή
ΠΑΟΚ: Η εποχή Μυστακίδη, ο «μαέστρος» Τρινκιέρι και το ηγεμονικό μπαμ με Όσμαν
Η περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ ήταν ουσιαστικά μια μεταβατική κατάσταση, χωρισμένη στα δύο. Η είσοδος του Αριστοτέλη Μυστακίδη άλλαξε εν ριπή οφθαλμού το οικονομικό στάτους του κλαμπ, φέρνοντας άμεση αλλαγή επιπέδου, την 3η θέση στη Stoiximan GBL, αλλά και έναν δεύτερο σερί χαμένο τελικό στο FIBA Europe Cup από τη Μπιλμπάο. Όλα αυτά όμως αποτελούσαν απλώς την προθέρμανση για το καλοκαίρι που ακολούθησε.
Ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αγορά με... άγριες διαθέσεις που προκάλεσαν αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθιστώντας σαφές ότι η επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο είναι θέμα χρόνου. Στο επίκεντρο αυτού του σαρωτικού ανασχηματισμού βρίσκεται ο Αντρέα Τρινκιέρι. Ο Ιταλός τεχνικός, έχοντας περάσει το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς σε ρόλο συμβούλου, ανέλαβε πλέον επίσημα τα ηνία. Η προσωπικότητά του και η τεράστια εμπειρία του από οργανισμούς όπως η Ζαλγκίρις, η Παρτίζαν και η Μπάγερν Μονάχου, συνιστούν την ισχυρότερη εγγύηση για την επόμενη μέρα του Δικεφάλου του Βορρά.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, η μεταγραφή που έκλεψε την παράσταση ήταν αδιαμφισβήτητα αυτή του Τσέντι Όσμαν. Η απόκτηση του Τούρκου σταρ από τον Παναθηναϊκό, με ένα ηγεμονικό τριετές συμβόλαιο, αποτελεί δήλωση ισχύος. Δίπλα του, η παρουσία του Νικ Καλάθη δίνει τον απόλυτο μαέστρο στην περιφέρεια, ενώ οι προσθήκες των ΡεϊΚουάν Γκρέι, Μάρκους Φόστερ και Κάιλ Αλεξάντερ γεμίζουν το ρόστερ με ποιότητα, αθλητικότητα και παραστάσεις πρώτης γραμμής, όπως και η πολυαναμενόμενη άφιξη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας.
Με παίκτες από τον περσινό κορμό όπως οι Μπριν Ταϊρί και Μπεν Μουρ να διατηρούν τη συνοχή, ο ΠΑΟΚ του Τρινκιέρι παρουσιάζεται πλήρως ανανεωμένος, έτοιμος να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο και να διεκδικήσει την κορυφή.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Ραϊκουάν Γκρέϊ
|Φόργουορντ
|27
|2,01 μ.
|Ναζ Μήτρου - Λονγκ
|Γκαρντ
|33
|1,93 μ.
|Γιώργος Χαραλαμπίδης
|Γκαρντ
|15
|1,87 μ.
|Μπριν Ταϊρί
|Γκαρντ
|28
|1,88 μ.
|Τσέντι Όσμαν
|Φόργουορντ
|31
|2,04 μ.
|Κάϊλ Αλεξάντερ
|Σέντερ
|30
|2,08 μ.
|Νίκος Χουγκάζ
|Φόργουορντ
|26
|2,08 μ.
|Γιάννης Σπανός
|Φόργουορντ
|16
|2,02 μ.
|Κλίφορντ Ομορούγι
|Σέντερ
|25
|2,11 μ.
|Τρέβορ Χάτζινς
|Γκαρντ
|27
|1,80 μ.
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|Σέντερ
|32
|2,05 μ.
|Μάνος Μάνης
|Γκαρντ
|17
|1,90 μ.
|Μάρκους Φόστερ
|Γκαρντ
|31
|1,91 μ.
|Νίκος Περσίδης
|Φόργουορντ
|31
|2,00 μ.
|Γιώργος Φίλλιος
|Γκαρντ
|24
|1,98 μ.
|Μπεν Μουρ
|Φόργουορντ / Σέντερ
|31
|2,03 μ.
|Χρήστος Μανθόπουλος
|Φόργουορντ
|20
|2,03 μ.
|Νικ Καλάθης
|Γκαρντ
|37
|1,98 μ.
|Νάσος Μπαζίνας
|Γκαρντ
|23
|1,94 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Έμειναν: Νίκος Περσίδης, Μπριν Ταϊρί, Κλίφορντ Ομορούγι.
Ήρθαν: Τσέντι Οσμάν, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Κάιλ Αλεξάντερ, Νικ Καλάθης, ΡαϊΚουάν Γκρέϊ, Τρέβορ Χάντζινς, Ναζ Μήτρου - Λονγκ, Μάρκους Φόστερ, Νάσος Μπαζίνας, Μπεν Μουρ.
Έφυγαν: Κλίβελαντ Μέλβιν, Αντώνης Κόνιαρης, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Κέι Τζέι Τζάκσον, Μάρβιν Τζόουνς, Κωνσταντίνος Ιατρίδης, Στέφεν Μπράουν, Τόμας Ντίμσα, Μιχάλης Νούσιος.
H AEK μπαίνει στη φετινή σεζόν και θέλει να δώσει τη μάχη της για την τριάδα, γνωρίζοντας πως ανέβηκαν ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Η παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα στην άκρη του πάγκου προσφέρει σιγουριά στη Βασίλισσα, με τον Σάλε να έχει οδηγήσει την ομάδα στον τελικό του BCL πέρυσι και στο Final Four την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Η Ένωση κράτησε τον κορμό της και πρόσθεσε στο ρόστερ πινελιές ποιότητας όπως ο Ερτέλ, ο Τζόζεφ, ο Νόλεϊ, ο Τσαλμπούρης, ενώ κομβική θεωρειταί η επιστροφή του Λαρεντζάκη. Αστέρι της ομάδας παρά την έλευση των Ερτελ και Λαρεντζάκη, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο χαρισματικός σκόρερ της Ένωσης θέλει να το αφήσει από εκεί που το άφησε πέρυσι, όπου ήταν MVP του BCL και στην πρώτη θέση της λίστας με τους σκόρερ στη Stoiximan GBL. Θα πάρει μεγάλο φορτίο στις πλάτες του παρόλο που με μια πρώτη ματιά η ΑΕΚ δείχνει να έχει καλύτερο ρόστερ σε σχέση με πέρυσι. Στα γκαρντ παρέμειναν οι Φλιώνης, Λεκαβίτσιους και Κατσίβελης.
Στο «4» έχει πολλές επιλογές με διαφορετικά στοιχεία. Μπράουν, Γουίλιαμς και Τσαλμπούρης συνθέτουν καλή τριάδα. Στη θέση του σέντερ ο Νέλι Τζόζεφ, κορυφαίος ριμπάουντερ στη Γαλλία ανεβάζει επίπεδο την Ένωση που έχει και τους Φίζελ και Σκορδίλη. Η Ένωση δυσκολεύτηκε πολύ στην προετοιμασία της και σε αρκετές περιπτώσεις οι προπονήσεις ήταν... γρίφος γιατί έφτασαν να λείπουν μέχρι και 11 παίκτες λόγω τραυματισμών και γαστρεντερίτιδας.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Guards (PG/SG)
|Τομά Ερτέλ
|37
|1.89μ.
|Φρανκ Μπάρτλεϊ
|32
|1.91μ.
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|33
|1.96μ.
|Λούκας Λεκαβίτσιους
|32
|1.80μ.
|Δημήτρης Κατσίβελης
|35
|1.98μ.
|Δημήτρης Φλιώνης
|29
|1.88μ.
|Σταύρος Γυμνόπουλος
|18
|1.93μ.
|Βασίλης Χαρτώνας
|18
|1.95μ.
|Ιάσονας Φύτρος
|17
|1.93μ.
|Ευάγγελος Γεωργόπουλος
|17
|1.89μ.
|Γρηγόρης Βανδώρος
|17
|1.88μ.
|Γιάννης Ζούζουλας
|16
|1.81μ.
|Forwards (SF/PF)
|Ντέρικ Ουίλιαμς
|35
|2.03μ.
|Γκρεγκ Μπράουν
|25
|2.06μ.
|Λάντερς Νόλεϊ
|26
|2.01μ.
|ΝτιΆντρε Πίκνεϊ
|26
|2.03μ.
|Χάρης Μπλιώνης
|18
|2.03μ.
|Στέφανος Μαραθωνίτης
|16
|1.91μ.
|Νίκος Κωνσταντίνου
|17
|2.02μ.
|Centers / Forward-Centers (C)
|Νέλι Τζ. Τζόζεφ
|25
|2.06μ.
|Γιώργος Τσαλμπούρης
|30
|2.17μ.
|ΚιΣόν Φιζέλ
|27
|2.08μ.
|Γάιος Σκορδίλης
|39
|2.08μ.
|Νίκος Κωνσταντίνου
|17
|2.02μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Νέλι Τζόζεφ, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Λάντερς Νόλεϊ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Γιώργος Τσαλμπούρης, Τομα Ερτέλ
Έφυγαν: Ραϊκουά Γκρέι, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Τζέιμς Νάναλι, Μάρκο Πετσάρσκι, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Νίκος Αρσενόπουλος, Ιωάννου (Παπάγου δανεικός).
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Περιστέρι: Η δύναμη της συνέχειας και το νέο στοίχημα της δυτικής όχθης
Το Περιστέρι ξεκινά την Greek Basketball League 2026-27 με βασικό όπλο τη συνέχεια. Μετά από μία πολύ καλή παρουσία την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, η ομάδα της «δυτικής όχθης» αποφάσισε να διατηρήσει σημαντικό μέρος του κορμού της και να συνεχίσει με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στην τεχνική ηγεσία.
Ο Ξανθόπουλος βρίσκεται στο τιμόνι από το 2025 και έχει πλέον την ευκαιρία να χτίσει πάνω στην εμπειρία της πρώτης του σεζόν. Η λογική του Περιστερίου ήταν ξεκάθαρη, να κρατήσει έναν καλό κορμό Ελλήνων και ξένων και να προσθέσει παίκτες που μπορούν να δώσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην ομάδα. Ο ίδιος ο προπονητής έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ταχύτητα στη δημιουργία χημείας και την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.
Σημαντικότερη παραμονή είναι αυτή του Τάι Νίκολς, ο οποίος αποτέλεσε τον καλύτερο παίκτη της ομάδας την περασμένη περίοδο. Στο Περιστέρι συνεχίζουν επίσης ο Ομάρ Πέιν και ο Γουίλ Κάριους, ενώ παραμένουν στον ελληνικό κορμό οι Κώστας Παπαδάκης, Τζον Ιτούνας, Τζο Πετράκης και Αλέξανδρος Θωμάκος. Στις μεταγραφές, η ομάδα ενισχύθηκε με τον Τάιταν Άντερσον, τον Μανώλη Χατζηδάκη, τον Γιώργο Γκιουζέλη, τον Τζέιλεν Φιλντς, τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη και τον Νόα Φραϊντέλ (αντικατέστησε τον Πολ Σκραγκς). Ο στόχος του Περιστερίου είναι να παρουσιαστεί γρήγορα ως ένα συμπαγές σύνολο, να αποκτήσει χημεία και να διεκδικήσει όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Τάι Νίκολς
|Γκαρντ
|29
|1,91 μ.
|Τζέιλεν Φιλντς
|Γκαρντ
|27
|1,85 μ.
|Τζο Πετράκης
|Σέντερ
|25
|2,11 μ.
|Ομάρ Πέιν
|Σέντερ
|25
|2,08 μ.
|Τζον Ιτούνας
|Φόργουορντ
|24
|1,91 μ.
|Βαγγέλης Ασωνίτης
|Γκαρντ
|17
|1,95 μ.
|Γιώργος Γκιουζέλης
|Φόργουορντ
|30
|2,04 μ.
|Νόα Φραϊντέλ
|Γκαρντ
|26
|1,93 μ.
|Μανώλης Χατζηδάκης
|Σέντερ
|26
|2,08 μ.
|Αναστάσιος Καματερός
|Φόργουορντ
|26
|2,04 μ.
|Κωνσταντίνος Παπαδάκης
|Γκαρντ
|28
|1,91 μ.
|Γουίλ Κάριους
|Φόργουορντ
|28
|2,00 μ.
|Αθανάσιος Ασημένιος
|Φόργουορντ
|17
|2,01 μ.
|Τάιταν Άντερσον
|Φόργουορντ
|24
|1,98 μ.
|Γκρέις Ενγκίντου
|Σέντερ
|23
|2,05 μ.
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|Γκαρντ
|24
|1,88 μ.
|Αλέξανδρος Θωμάκος
|Φόργουορντ
|18
|1,96 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΟΥ
Έμειναν: Τάι Νίκολς, Ομάρ Πέιν, Κώστας Παπαδάκης, Γουίλ Κάριους, Τζον Ιτούνας, Τζο Πετράκης, Αθανάσιος Ασημένιος, Αλέξανδρος Θωμάκος.
Ήρθαν: Τζέιλεν Φιλντς, Γιώργος Γκιουζέλης, Νόα Φραϊντέλ, Μανώλης Χατζηδάκης, Αναστάσιος Καματερός, Τάιταν Άντερσον, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Γκρέις Ενγκίντου.
Έφυγαν: Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, Άλβαρο Καρντένας, Σι Τζέι Χάρις, Ράιλι Αμπερκρόμπι, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, Βασίλης Μουράτος.
Το Μαρούσι έχοντας αφήσει πίσω του την περασμένη δύσκολη χρονιά, έχει γυρίσει σελίδα και ευελπιστεί να είναι ομάδα που θα διεκδικήσει την είσοδο του στα Playoffs. Πραγματοποίησε ορισμένες στοχευμένες κινήσεις και πρόσθεσε εμπειρία στο ρόστερ του, αποκτώντας μάλιστα και ελληνικό κορμό.
Στη δεύτερη σεζόν του στον πάγκο του Αμαρουσίου, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κατάφερε την περασμένη σεζόν να σώσει την ομάδα των Βορείων Προαστίων από υποβιβασμό. Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών αλλά και του κόσμου θέλει να οδηγήσει την ομάδα, όσο πιο ψηλά γίνεται με στόχο τα Playoffs.
Ο Τζόρνταν Γουόκερ αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους καλύτερους Αμερικανούς Γκαρντ του ελληνικού πρωταθλήματος (πλην Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού). Στην τρίτη του σεζόν που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Παπαθεοδώρου ο ίδιος έχει τονίσει πως τον εμπιστεύεται απόλυτα και είναι ο καλύτερος τεχνικός που έχει δουλέψει. Έχει τον τίτλο του ηγέτη και θα δώσει πολύτιμες λύσεις στο Μαρούσι ενόψει της νέας σεζόν.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Point Guards (PG)
|Αντώνης Κόνιαρης
|29
|1.93μ.
|Τζόρνταν Γουόκερ
|27
|1.79μ.
|Αντώνης Καλαβρός
|20
|1.83μ.
|Shooting Guards (SG)
|Ζεμπ Τζάκσον
|24
|1.95μ.
|Μιχάλης Λούντζης
|28
|1.98μ.
|Γιώργος Τσακίρης
|19
|1.90μ.
|Small Forwards (SF)
|Κουάνι Κουάνι
|26
|2.06μ.
|Χρήστος Ιορδάνου
|27
|1.96μ.
|Λεωνίδας Κασελάκης
|36
|2.02μ.
|Power Forwards (PF)
|Μαξίμ Σαλάς
|30
|2.09μ.
|Λεωνίδας Κασελάκης
|36
|2.02μ.
|Χρήστος Βενετίδης
|18
|1.98μ.
|Centers (C)
|Σίλβιο Ντε Σόουζα
|27
|2.05μ.
|Λανς Γουέαρ
|25
|2.06μ.
|Νικόλαος Τουλιάτος
|21
|2.02μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Ζεμπ Τζάκσον, Χρήστος Βενετίδης, Αντώνης Κόνιαρης, Λανς Γουέαρ, Αντώνης Καλαβρός, Κουάνι Κουάνι, Λεωνίδας Κασελάκης, Μιχάλης Λούντζης
Έμειναν: Τζόρνταν Γουόκερ, Μαξίμ Σαλάς, Νικόλαος Τουλιάτος, Σίλβιο Ντε Σόουζα, Χρήστος Ιορδάνου, Γιώργος Τσακίρης
Έφυγαν: Κάμερον Ρέινολντς, Τζάστιν Μπριγκς, Ντάριλ Μέικον, Τζόρνταν Κινγκ, Λόντον Περάντες, Γιώργος Καλαϊτζάκης, Ιωάννης Κουζέλογλου, Μάνος Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Γιώργος Παππάς, Χάρης Γιαννόπουλος, Σίριλ Λάνζεβαϊν, Τζάκορι Γουίλιαμς
Μαρούσι: Κέρδισε τον «πόλεμο» πέρσι και φέτος στοχεύει Playoffs
Προμηθέας: Ολική επανεκκίνηση με Βόβορα και «μαέστρο» τον Έβανς
Με ριζική ανανέωση του ρόστερ και νέο προπονητή στο τιμόνι, ο Προμηθέας μπαίνει στην αφετηρία της 2026-27 αποφασισμένος να γράψει νέα σελίδα στην ιστορία του. Και όλα αυτά λίγο μετά την δικαίωση από το Πρωτοδικείο δικαίωσε σε πρώτη φάση τον Προμηθέα, αναστέλλοντας την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησαν βασικοί πυλώνες των τελευταίων χρόνων, όπως οι Μπαζίνας, Πλώτας και Καραγιαννίδης, ενώ από το περσινό σύνολο παρέμειναν μόνο τέσσερις οι Κόλεμαν, Καπετάκης, Πούλος και Ράλλης.
Η επιστροφή του Γιώργου Βόβορα στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στο «Δ. Τόφαλος». Παράλληλα, επέστρεψαν οι Άρνολντας Κουλμπόκα και Περικλής Κουρουπάκης, ενώ ο ελληνικός κορμός ενισχύθηκε ουσιαστικά με τους Νίκο Δίπλαρο, Απόστολο Νικολαΐδη, Γιώργο Καλαϊτζάκη, Άλεξ Αντετοκούνμπο και τον νεαρό Χάρη Παρασκευόπουλο. Η ξένη γραμμή διαθέτει εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τον Σάνον Έβανς να ξεχωρίζει ως ο πιο ποιοτικός παίκτης. Οι τελευταίες προσθήκες των Τζέικ Φόρεστερ και Άντονις Άρμς ολοκλήρωσαν το παζλ λίγο πριν από το τζάμπολ της φετινής GBL.
Ο Προμηθέας στοχεύει στην άμεση επιστροφή στην κορυφαία εξάδα της Stoiximan GBL, αξιοποιώντας τη χημεία ενός ανανεωμένου συνόλου και την εμπειρία του Βόβορα. Με ισορροπημένο ρόστερ Ελλήνων και ξένων, η ομάδα επιδιώκει σταθερότητα στην άμυνα και δημιουργικότητα στην επίθεση, ώστε να διεκδικήσει θέση στα playoffs. Ο Γιώργος Βόβορας επιστρέφει στα ελληνικά παρκέ με ξεκάθαρο όραμα και πλούσια εμπειρία. Αναλαμβάνοντας τα ηνία του Προμηθέα, καλείται να χτίσει από την αρχή μια ανταγωνιστική ομάδα, αξιοποιώντας τόσο τους νεαρούς Έλληνες όσο και τους έμπειρους ξένους.
Ο Σάνον Έβανς αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή του νέου Προμηθέα. Με πλούσια καριέρα στην ACB και δύο τίτλους καλύτερου πασέρ (2022 και 2026), ο Αμερικανός γκαρντ φέρνει δημιουργία, ηγεσία και ποιότητα στο γήπεδο. Η ικανότητά του να οργανώνει το παιχνίδι και να βρίσκει λύσεις υπό πίεση τον καθιστά τον βασικό λόγο αισιοδοξίας για την ομάδα της Πάτρας.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Απόστολος Νικολαΐδης
|Γκαρντ
|20
|1,85 μ.
|Κένταλ Κόλεμαν
|Φόργουορντ
|24
|2,03 μ.
|Τζόιρντον Νίκολας
|Σέντερ
|27
|2,05 μ.
|Ευδόξιος Καπετάκης
|Φόργουορντ
|21
|1,95 μ.
|Τζέικ Φόρεστερ
|Σέντερ
|27
|2,07 μ.
|Χάρης Παρασκευόπουλος
|Γκαρντ
|21
|1,98 μ.
|Σάνον Έβανς
|Γκαρντ
|32
|1,85 μ.
|Νίκος Δίπλαρος
|Γκαρντ
|29
|1,90 μ.
|Γιάννης Ράλλης
|Φόργουορντ
|19
|1,98 μ.
|Γιώργος Καλαϊτζάκης
|Φόργουορντ
|27
|2,03 μ.
|Περικλής Κουρουπάκης
|Σέντερ
|24
|2,06 μ.
|Άντονις Άρμς
|Γκαρντ / Φόργουορντ
|28
|1,98 μ.
|Νιου Γουίλιαμς
|Γκαρντ
|30
|1,85 μ.
|Άλεξ Αντετοκούνμπο
|Φόργουορντ
|25
|2,03 μ.
|Ζακ Κάθμπερτσον
|Φόργουορντ
|30
|2,01 μ.
|Δημήτρης Πούλος
|Γκαρντ
|18
|1,86 μ.
|Αρνόλντας Κουλμπόκα
|Φόργουορντ
|28
|2,08 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Σάνον Έβανς, Αρνόλντας Κουλμπόκα, Άλεξ Αντετοκούνμπο, Ζακαρί Κούθμπερτσον, Νιού Γουίλιαμς, Χάρης Παρασκευόπουλος, Περικλής Κουρουπάκης, Νίκος Δίπλαρος, Τζόιντον Νικολας, Άντονι Αρμς, Τζέικ Φόρεστερ.
Έφυγαν: Νίκος Πλώττας, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας, Ρομπ Γκρέι, Λέιτον Χάμοντς, Τζουμπρίλε Μπέλος, Ιωάννης Κομνιανίδης, Σωτήρης Σταυρακόπουλος, Κλωντέλ Χάρης, Ντέβον Γκραντ.
Ο Ηρακλής μπαίνει στη Greek Basketball League 2026-27 με ένα μεγάλο ζητούμενο, να μετατρέψει την περσινή επιστροφή του στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ σε σταθερή παρουσία στις υψηλές θέσεις. Οι «κυανόλευκοι» επέστρεψαν την περασμένη σεζόν ύστερα από τρία χρόνια απουσίας και έφτασαν κοντά στην επιστροφή τους στα playoffs, όμως το φινάλε με έξι συνεχόμενες ήττες τους στέρησε αυτή τη δυνατότητα.
Η φετινή ομάδα έχει αρκετά διαφορετικό πρόσωπο. Ο Ζόραν Λούκιτς παραμένει στον πάγκο και καλείται να δημιουργήσει ένα νέο σύνολο, καθώς από την περσινή ομάδα ουσιαστικά έχουν μείνει ως βασικά σημεία αναφοράς ο ίδιος και ο Κόουλ-Τζον Σίλας. Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε τον Ηρακλή τον Νοέμβριο του 2025 και πλέον έχει μπροστά του την πρόκληση να αξιοποιήσει τα πολλά νέα πρόσωπα. Η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε παίκτες με εμπειρία από τη GBL. Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες προσθήκες, ενώ ο Κλίβελαντ Μέλβιν μετακόμισε στον Ηρακλή από τον ΠΑΟΚ. Ο Νόα Χόρχλερ θα αγωνιστεί για τέταρτη διαφορετική ελληνική ομάδα, μετά τον Άρη, το Λαύριο και την Καρδίτσα, ενώ στο Ιβανώφειο επέστρεψε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Παράλληλα, αποκτήθηκε ο Σωτήρης Σταυρακόπουλος, μετά την παρουσία του σε Περιστέρι και Προμηθέα.
Στο ρόστερ υπάρχουν και αρκετά νέα ξένα πρόσωπα. Με εξαίρεση τους Μέλβιν και Χόρχλερ, οι υπόλοιποι ξένοι του Ηρακλή είναι πρωτοεμφανιζόμενοι στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Χασάν Ντιαρά, δύο φορές πρωταθλητής NCAA, καθώς και οι Τζέικομπ Χάτσον, Ντόντρεζ Στάιλς και Τζέιλεν Λεκιού. Ο στόχος έχει τεθεί ξεκάθαρα από τον Λούκιτς και αφορά στην παρουσία στα playoffs. Ο προπονητής του Ηρακλή τόνισε ότι η ομάδα θέλει να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να παρουσιαστεί διαφορετική σε σχέση με τον τρόπο που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Τζέιλεν Λεκιού
|Γκαρντ
|26
|1,93 μ.
|Τάσος Κουκ
|Γκαρντ
|24
|1,86 μ.
|Κλίβελαντ Μέλβιν
|Φόργουορντ
|35
|2,03 μ.
|Ντόντρεζ Στάιλς
|Φόργουορντ
|24
|1,98 μ.
|Νόα Χόρχλερ
|Φόργουορντ
|28
|2,03 μ.
|Βασίλης Μουράτος
|Γκαρντ
|28
|1,93 μ.
|Χασάν Ντιαρά
|Γκαρντ
|25
|1,88 μ.
|Τζέικομπ Χάτσον
|Σέντερ
|24
|2,11 μ.
|Διαμαντής Σλαφτσάκης
|Φόργουορντ/Σέντερ
|32
|2,01 μ.
|Θάνος Βλάχος
|Φόργουορντ/Σέντερ
|19
|2,03 μ.
|Κόουλ-Τζον Σίλας
|Γκαρντ/Φόργουορντ
|26
|1,96 μ.
|Γιώργος Αρνόκουρος
|Φόργουορντ/Σέντερ
|25
|2,04 μ.
|Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος
|Γκαρντ
|28
|1,90 μ.
|Μάριος Γιαννίκος
|Φόργουορντ
|19
|2,02 μ.
|Σωτήρης Σταυρακόπουλος
|Φόργουορντ
|21
|2,02 μ.
|Αλέξανδρος Κομνιανίδης
|Γκαρντ
|18
|1,92 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Έμειναν: Μάριος Γιαννίκος, Αλέξανδρος Κομνιανίδης, Κόουλ-Τζον Σίλας.
Ήρθαν: Τζέιλεν Λεκιού, Τάσος Κουκ, Κλίβελαντ Μέλβιν, Ντόντρεζ Στάιλς, Νόα Χόρχλερ, Βασίλης Μουράτος, Χασάν Ντιαρά, Τζέικομπ Χάτσον, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θάνος Βλάχος, Γιώργος Αρνόκουρος, Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, Σωτήρης Σταυρακόπουλος.
Έφυγαν: Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, D.J. Φάντερμπερκ, Κρις Σμιθ, Δημήτρης Μωραΐτης, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις, Ρονάλντο Σεγού, Τζόσια Στρονγκ, Λανς Γουέαρ, Κάιλ Φόστερ, Νίκος Τσιακμάς, Ζακίους Ντάρκο-Κέλι, Τιμ Λάμπρεχτ, Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Μάριος Πουλιανίτης.
Ηρακλής: Με φρέσκο ρόστερ, αλλά στόχο τα Playoffs
Μύκονος: Ευρωπαϊκή πρόκληση στο FIBA Europe Cup
Για την Μύκονο πρώτα απ'όλα είναι τεράστια πρόκληση της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη δεύτερη χρονιά της, στη μεγάλη κατηγορία, η Μύκονος θα παίξει στο FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την απευθειας συμμετοχή της στους ομίλους.
Με τον Βαγγέλη Ζιάγκο στο τιμόνι, ο οποίος ζει όλο αυτό το ταξίδι από το ξεκίνημα της διαδρομής. Είναι τρίτη του χρονιά του Έλληνα κόουτς έχοντας αναλάβει την ομάδα στην Α2. Μαζί της πέτυχε άνοδο στη GBL και πλέον θα την κουτσάρει και στην Ευρώπη. Κράτησε τους τρεις αρχηγούς, Σκουλίδα, Μάντζαρη, Καββαδά και τον Σιδηροϊλία σε συμπληρωματικό ρόλο.
Δυσκολεύτηκε πολύ στην προετοιμασία και την έκανε σε πέντε διαφορετικούς προορισμούς. Αθήνα, Καρπενήσι, Αγρίνιο, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη. Σαράντα μέρες εκτός νησιού για να κάνει την προετοιμασία της. Σημαντικός για το ρόστερ ο Φάντερμπερκ στη θέση του σέντερ, όπως και ο Τσάιλντς σαν power forward. Από Ελλάδα ακόμα μια σημαντική κίνηση είναι η απόκτηση του Ρόνι Χάρελ που πέρασε από τον Άρη και ξέρει πολύ καλά την κατηγορία. Η παρουσία του θα βοηθήσει πολύ την ομάδα του Ζιάγκου.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Guards (PG/SG)
|Βαγγέλης Μάντζαρης
|36
|1.91μ.
|Ζερμέιν Λοβ
|37
|1.91μ.
|Ντέβιν Κάναντι
|30
|1.88μ.
|Ταϊρί Άπλμπι
|28
|1.85μ.
|Φίλιππος Τίγκας
|23
|1.84μ.
|Forwards & Guard-Forwards (SF/PF)
|Ρόνι Χάρελ
|30
|2.01μ.
|Διονύσης Σκουλίδας
|29
|2.00μ.
|Ελάιζα Τσάιλντς
|27
|2.01μ.
|Γιάννης Σιδηροηλίας
|24
|2.00μ.
|Βασίλης Τόλιας
|23
|1.98μ.
|Άγγελος Λάγιος
|23
|2.02μ.
|Καλίντ Μουρ
|26
|2.03μ.
|Centers & Forward-Centers (C)
|Ντι Τζέι Φάντερμπερκ
|29
|2.08μ.
|Βασίλης Καββαδάς
|34
|2.06μ.
|Κυριάκος Πετανίδης
|25
|2.04μ.
|Κωνσταντίνος Ιατρίδης
|24
|2.07μ.
|Καλίντ Μουρ
|26
|2.03μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Ρόνι Χάρελ, Κυριάκος Πετανίδης, Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, Ζερμέιν Λοβ, Ελάιζα Τσάιλντς , Φίλιππος Τίγκας, Βασίλης Τόλιας , Άγγελος Λάγιος
Έφυγαν: Τζάστιν Μπριγκς, Μάιλς Χέσον, Κέντρικ Ρέι, Δημήτρης Ερμείδης, Πέτρος Γερομιχαλός, Σωτήρης Μπιλλής
Η περσινή σεζόν άφησε… γλυκιά γεύση, καθώς έγινε η τελευταία ομάδα που μπήκε στα Playoffs και έκανε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens». Οι στόχοι φέτος και πάλι η είσοδος στους καλύτερους 8 και στη συνέχεια ό,τι καλύτερο μπορεί να διεκδίκηση.
Με τον Άρη Λυκογιάννη ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με τον ίδιο αρχίσει και τη φετινή. Ο κοουτς έχει καταφέρει να προσαρμόσει την ταυτότητα που θέλει στην ομάδα της Ρόδου και ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της. Υπό της οδηγίες του κέρδισε τον Παναθηναϊκό την περασμένη χρονιά. Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε είχε τη δυνατότητα να φτιάξει ο ίδιος την ομάδα που ήθελε με τους δικούς του παίκτες, χωρίς να πρέπει να προσαρμοστεί στις μεταγραφές ενός προηγούμενο κόουτς. Μάλιστα άλλαξε σχεδόν ολόκληρο το ρόστερ σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κρατώντας μόνο δύο παίκτες.
Ο Σι Τζέις Χάρις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το «αστέρι» του Κολοσσού, καθώς διαθέτει την εμπειρία του ελληνικού πρωταθλήματος. Πραγματοποίησε μια πολύ καλή χρονιά την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου και υπό τις οδηγίες του Άρη Λυκογιάννη θα βοηθήσει τον Κολοσσό προς την υλοποίηση των στόχων του την ερχόμενη χρονιά.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Point Guards (PG)
|Ζώης Καράμπελας
|25
|1.86μ.
|Έζρα Μανιόν
|25
|1.83μ.
|Νίκος Τσιακμάς
|26
|1.88μ.
|Shooting Guards (SG)
|Πέιτον Γουίλις
|28
|1.93μ.
|Σι Τζέι Χάρις
|35
|1.91μ.
|Γιώργος Καμπερίδης
|26
|2.01μ.
|Small Forwards (SF)
|Γιώργος Καμπερίδης
|26
|2.01μ.
|Τζόρνταν Μπαρνέτ
|30
|2.01μ.
|Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
|23
|2.00μ.
|Power Forwards (PF)
|Ρόκι Κρούζερ
|27
|2.08μ.
|Τάιλερ Στίβενσον
|26
|2.02μ.
|Τζόρνταν Μπαρνέτ
|30
|2.01μ.
|Centers (C)
|Βασίλης Χρηστίδης
|28
|2.08μ.
|Ντεβόντε Άπσον
|33
|2.06μ.
|Ρόκι Κρούζερ
|27
|2.08μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Έμειναν: Ζώης Καράμπελας, Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης
Έφυγαν: Τέβιν Μακ, Άντριου Γκάουντλοκ, Τσάσον Ραντλ, Ντέιβιντ Νίκολς, Κεόντρε Κένεντι, Γκάμπριελ Γκαλβανίνι, Ντάνιελ Άκιν, Τσέβεζ Γκούντγουιν, Ανδρέας Πετρόπουλος, Λίνος Χρυσικόπουλος, Περικλής Κουρουπάκης, Ιωσήφ Κολοβέρος
Ήρθαν: Πέιτον Γουίλις, Έζρα Μανιόν, Νίκος Τσιακμάς, Ντεβόντε Άπσον, Γιάννης Ευσταθιάδης, Βασίλης Χρηστίδης, Γιώργος Καμπερίδης, Σι Τζέι Χάρις, Τάιλερ Στίβενσον, Τζόρνταν Μπαρνέτ, Ρόκι Κρούζερ
Κολοσσός Ρόδου: Εμπιστεύεται τον Λυκογιάννη, αλλάζοντας όλη την ομάδα
Καρδίτσα: Ολική επανεκκίνηση με... μαέστρο τον Νίκο Γκίκα
Έτοιμη για τη νέα απαιτητική σεζόν στη Stoiximan GBL είναι η Καρδίτσα, η οποία παρουσιάζεται σημαντικά ανανεωμένη σε σχέση με την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος συνεχίζει στην τεχνική ηγεσία και καλείται να δημιουργήσει ένα νέο σύνολο, καθώς από το περσινό ρόστερ παρέμειναν μόνο οι νεαροί Πασαγιάννης και Μπατατέγας, όπως και ο Φράνσις Οκόρο, ο οποίος είχε χάσει την προηγούμενη σεζόν λόγω τραυματισμού.
Νέα σημαντική παρουσία είναι ο Νίκος Γκίκας, ο οποίος μετά την περσινή του θητεία στον Πανιώνιο ανέλαβε και την αρχηγία της ομάδας. Στην Καρδίτσα μετακόμισαν ακόμη οι Ανδρέας Πετρόπουλος από τον Κολοσσό, Κωνσταντίνος Μπιλάλης από τον Παπάγο, Κωνσταντίνος Καμπουρίδης από τον Ηρακλή, Απόστολος Ρούμογλου από το Richmond και Δημήτρης Μπενέκης από την αναπτυξιακή ομάδα.
Στους ξένους, η ομάδα ενισχύθηκε με τους Κρις Σμιθ, Κέι Τζέι Τζάκσον, Τζόρνταν ΜακΡέι και τους Τζέιβιερ Φράνσις και Φράνσις Οκόρο. Αντίθετα, αποχώρησαν οι Νίκος Δίπλαρος, Λεωνίδας Κασελάκης, Γιώργος Καμπερίδης, Έλις, Εστράδα, Χόρχλερ, Ντέιβιντ και Μπράντον Τζέφερσον, Μάντσεν και Άπσον. Ο Παπανικολόπουλος έχει πλέον μπροστά του το έργο της δημιουργίας χημείας σε ένα ρόστερ με πολλά νέα πρόσωπα.
DEPTH CHART
|Θέση
|Παίκτης
|Ηλικία
|Ύψος
|Point Guards (PG)
|Κέι Τζέι Τζάκσον
|28
|1.87μ.
|Τζάστιν Τέρνερ
|28
|1.93μ.
|Νίκος Γκίκας
|35
|1.86μ.
|Κωνσταντίνος Μπιλάλης
|22
|1.85μ.
|Κωνσταντίνος Πιλίτσης
|19
|1.85μ.
|Δημήτρης Μπενέκης
|18
|1.96μ.
|Shooting Guards (SG)
|Ανδρέας Πετρόπουλος
|32
|1.96μ.
|Τζόρνταν ΜακΡέι
|35
|1.97μ.
|Small Forwards (SF)
|Μανώλης Πασαγιάννης
|20
|1.98μ.
|Απόστολος Ρούμογλου
|23
|2.03μ.
|Power Forwards (PF)
|Κρις Σμιθ
|26
|2.06μ.
|Κωνσταντίνος Καμπουρίδης
|27
|2.02μ.
|Centers (C)
|Τζέιβιερ Φράνσις
|22
|2.04μ.
|Θάνος Μπατατέγας
|17
|2.07μ.
|Φράνσις Οκόρο
|27
|2.06μ.
TO ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Κέι Τζέι Τζάκσον, Νίκος Γκίκας, Κωνσταντίνος Μπιλάλης, Τζάστιν Τέρνερ, Απόστολος Ρούμογλου, Ανδρέας Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, Κρις Σμιθ, Τζέιβιερ Φράνσις, Τζόρνταν ΜακΡέι, Φράνσις Οκόρο, Δημήτρης Μπενέκης.
Έφυγαν: Νίκος Δίπλαρος, Λεωνίδας Κασελάκης, Γιώργος Καμπερίδης, Άαρον Εστράδα, Νόα Χόρχλερ, Ντάμιεν Τζέφερσον, Μπράντον Τζέφερσον, Μάντσεν, Άπσον.
Η Δόξα Λευκάδας επιστρέφει στην πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία έπειτα από την παρθενική της παρουσία τη σεζόν 2016-17, με στόχο αυτή τη φορά να καταφέρει να κερδίσει το «στοίχημα» της παραμονής. Η ομάδα του Ιονίου συνεχίζει με την ίδια πετυχημένη συνταγή στον πάγκο και στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Elite League, Θοδωρή Τερζή.
Ο 38χρονος κόουτς πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη διοίκηση της ομάδας για να χτίσει ένα σύνολο για τη νέα σεζόν που θα συνδυάζει την εμπειρία και αγωνιστικό πάθος. O MVP του περσινού πρωταθλήματος, και σταρ της Δόξας Λευκάδας, ο Αμερικάνος γκαρντ Τρέι Ρόμπινσον, παρέμεινε στο νησί για να ηγηθεί στην περιφέρεια, ιδίως όσον αφορά το σκοράρισμα (18,6 πόντους μ.ο πέρυσι).
Στην προσπάθειά της να σταθεί στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, η Δόξα Λευκάδας προσέθεσε μια πεντάδα φιλόδοξων ξένων (Μίκα Πάρις, Ντεβιόν Χάρμον, Ντένβερ Τζόουνς, Τζακίναν Γκαντ, Τζος Σάρμα), ανανέωσε τον αρχηγό της Γιάννη Σαχπατζίδη, ενώ ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο με παίκτες όπως ο Μιχάλης Τσαϊρέλης και ο Νίκος Αρσενόπουλος. Γεμάτη ενθουσιασμό, η Δόξα Λευκάδας θα προσπαθήσει από τις πρώτες αγωνιστικές να φανεί ανταγωνιστική, μετρώντας δυνάμεις ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Μάριος Πουλιανίτης
|Γκαρντ
|27
|1,93 μ.
|Νίκος Αρσενόπουλος
|Γκαρντ
|26
|1,96 μ.
|Γιάννης Χατζηνικόλας
|Γκαρντ
|31
|1,93 μ.
|Ντεβιόν Χάρμον
|Γκαρντ
|25
|1,88 μ.
|Ντένβερ Τζόουνς
|Γκαρντ
|25
|1,92 μ.
|Τηλέμαχος Βησσαρίου
|Φόργουορντ
|24
|1,99 μ.
|Γιάννης Φύτρος
|Φόργουορντ
|22
|1,97 μ.
|Μίκα Πάρις
|Φόργουορντ
|26
|1,97 μ.
|Τρέι Ρόμπινσον
|Φόργουορντ
|24
|1,98 μ.
|Τζακίναν Γκαντ
|Φόργουορντ
|30
|2,03 μ.
|Μιχάλης Τσαϊρέλης
|Φόργουορντ
|38
|2,08 μ.
|Γιάννης Σαχπατζίδης
|Σέντερ
|33
|2,09 μ.
|Τζος Σάρμα
|Σέντερ
|31
|2,13 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Τηλέμαχος Βησσαρίου, Μάριος Πουλιανίτης, Μιχάλης Τσαϊρέλης, Νίκος Αρσενόπουλος, Μίκα Πάρις, Ντεβιόν Χάρμον, Ντένβερ Τζόουνς, Τζακίναν Γκαντ, Τζος Σάρμα
Έφυγαν: Χαράλαμπος Κιούσης, Μάριος Μαραθωνίτης, Δημήτρης Καλιακούδας, Κωνσταντίνος Χαντζής, Ιωάννης Γιαννούλτσης, Ευάγγελος Τζόλος, Δημήτρης Λεγκίκας, Βασίλης Σταυρακούκας, Άγγελος Τσιμπιράκης, Παναγιώτης Τσάμης, Ντέιβιντ Βιζνιέφσκι, Τερέλ Άλεν
Δόξα Λευκάδας: Η επιστροφή των Επτανήσων με... φόντο την παραμονή
Vikos Falcons Ιωαννίνων: Το θαύμα της πενταετίας και το στοίχημα της επιβίωσης
Μόλις πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή του, το club των Ιωαννίνων γράφει ιστορία, καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι τα σαλόνια της Stoiximan GBL. Η περσινή διαδρομή στην Elite League είχε αποκορύφωμα τη δοκιμασία του Final Four της Λευκάδας, όπου μετά τον ημιτελικό με τον Πρωτέα Βούλας, επιβλήθηκε καθαρά στον τελικό του Παπάγου (87-72) και σφράγισε ένα εισιτήριο-σταθμό για την μπασκετική Ήπειρο.
Η μετάβαση στο κορυφαίο επίπεδο απαιτεί αναβαθμισμένα αντανακλαστικά και διοικητικές υπερβάσεις. Η διοίκηση επέλεξε να εμπιστευτεί την τεχνική ηγεσία στον Θανάση Γιαπλέ, δίνοντάς του τα κλειδιά για τη συγκρότηση ενός συνόλου ικανού να παλέψει με νύχια και με δόντια για την παραμονή.
Στο μεταγραφικό παζάρι, οι Γιαννιώτες κινήθηκαν δυναμικά, βάζοντας ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ. Ξεχωρίζει η απόκτηση του Αλέρικ Φρίμαν με το βαρύ βιογραφικό, ενώ οι προσθήκες των Τζόρνταν Φλόιντ, Γουίλιαμ ΜακΝέιρ, Κισόν Τζάστις, Κουίνσι Έντουαρντς και Άνσλι Άλμονορ δίνουν το απαραίτητο αθλητικό προφίλ. Παράλληλα, υπήρξαν ανακατατάξεις στην περιφέρεια έπειτα από την αποχώρηση του Σάνον Μπόουγκς. Στον ελληνικό κορμό, οι νεοφώτιστοι πόνταραν σε παίκτες με κίνητρο και παραστάσεις. Ο Κωστής Γόντικας προσφέρει την απαραίτητη σιγουριά στη ρακέτα, ο Γιάννης Αγραβάνης ψάχνει το δικό του ξέσπασμα, ενώ οι Γιάννης Καρακώστας και Ανδρέας Πατρίκης φέρνουν φρεσκάδα και προοπτική.
DEPTH CHART
|Παίκτης
|Θέση
|Ηλικία
|Ύψος
|Άλερικ Φρίμαν
|Γκαρντ
|32
|1,91 μ.
|Σάνον Μπογκς
|Γκαρντ
|29
|1,87 μ.
|Γιάννης Καρακώστας
|Γκαρντ
|23
|1,90 μ.
|Κώστας Χαντζής
|Γκαρντ
|20
|1,91 μ.
|Ιωάννης Αγραβάνης
|Σέντερ
|28
|1,98 μ.
|Αριστοτέλης Σωτηρίου
|Φόργουορντ
|25
|2,03 μ.
|Τζόρνταν Φλόιντ
|Γκαρντ
|29
|1,88 μ.
|Γουίλιαμ ΜακΝέιρ Τζούνιορ
|Σέντερ
|26
|2,10 μ.
|Κέσον Τζάστις
|Φόργουορντ
|27
|2,00 μ.
|Κώστας Γόντικας
|Σέντερ
|32
|2,08 μ.
|Ανδρέας Πατρίκης
|Φόργουορντ/ Σέντερ
|20
|2,02 μ.
|Νικόλαος Πόζογλου
|Γκαρντ
|30
|1,98 μ.
ΤΟ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Ήρθαν: Τζόρνταν Φλόιντ, Γουίλιαμ ΜακΝέιρ, Κουίνσι Έντουαρντς, Κισόν Τζάστις, Άνσλι Άλμονορ, Αλέρικ Φρίμαν, Σάνον Μπόουγκς, Γιάννης Καρακώστας, Κωστής Γόντικας, Γιάννης Αγραβάνης, Ανδρέας Πατρίκης, Νίκος Πόζογλου, Αριστοτέλης Σωτηρίου, Βασίλης Πάτρας, Δημήτρης Γεωργίου, Κώστας Χαντζής.
Έφυγαν: Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, Δημήτρης Ερμείδης, Ράσελ Τζόουνς.