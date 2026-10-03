Ο CEO της GBL, Ευθύμης Ρεντζιάς, μίλησε για τη νέα εποχή της λίγκας, αλλά και ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος.

Μεγάλη ανυπομονησία υπάρχει για τη νέα σεζόν στην GBL. Το Σάββατο (03/10), ξεκινάει το πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται κάτι παραπάνω από δυνατό και άπαντες περιμένουν το πρώτο τζάμπολ.

Ο CEO της GBL, Ευθύμης Ρεντζιάς, μίλησε ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, αλλά και τη νέα εποχή στην οποία έχει μπει η λίγκα.

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς είπε

Για την GBL 2026-27 που ξεκινά το Σάββατο (3/10): «Ξεκινά μια νέα αγωνιστική περίοδος με πολύ υψηλές προσδοκίες. Οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, το επίπεδο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και πιστεύω ότι οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πρωτάθλημα με ένταση, ποιότητα και μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Το σημαντικότερο είναι να απολαύσουμε το μπάσκετ. Να γεμίσουν τα γήπεδα, να στηρίξουμε τις ομάδες μας και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια αγωνιστική περίοδο αντάξια της δυναμικής που έχει σήμερα το ελληνικό μπάσκετ.

Εύχομαι υγεία σε όλους τους αθλητές και τους ανθρώπους των ομάδων και, παράλληλα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

Για την ανάληψη της θέσης του πρώτου CEO της GBL και τη νέα εποχή της λίγκας: «Η ανάληψη της θέσης του πρώτου CEO της GBL αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και, ταυτόχρονα, μια σημαντική ευθύνη. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μαζί με τους συνεργάτες μου, έχοντας τη σταθερή στήριξη και την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει και για την ελευθερία να δουλέψουμε με συγκεκριμένο πλάνο και στόχους.

Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος για την GBL. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε το πρωτάθλημα σε όλα τα επίπεδα: αγωνιστικά, εμπορικά, επικοινωνιακά και οργανωτικά, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο σύγχρονο και ελκυστικό προϊόν για τους φιλάθλους, τις ομάδες και τους συνεργάτες μας.

Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, αλλά και πολλές δυνατότητες. Έχουμε νέους στόχους, νέες ιδέες και ένα ξεκάθαρο όραμα για τα επόμενα χρόνια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε. Και έχουμε πολλά να δημιουργήσουμε».