Η Χρυσάννα Αυγερινού συνέχισε τις πολύ καλές ελληνικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπόουλινγκ που διεξάγεται στο Μόναχο, πολλές πιθανότητες για πρόκριση στις «32».

Η Χρυσάννα Αυγερινού συνέχισε τις πολύ καλές ελληνικές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπόουλινγκ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο, έχοντας τέσσερις νίκες και τρεις ήττες ως απολογισμό στο πρώτο σετ παιχνιδιών της στο Ατομικό Γυναικών.

Η νεαρή αθλήτρια συγκέντρωσε 12 πόντους χάρη στις τέσσερις νίκες της, με 1.305 κορύνες στο άθροισμα των επτά παιχνιδιών της και μέσο όρο 186,4, επίδοση που τη φέρνει προς το παρόν οριακά μέσα στην προνομιούχο τετράδα του ομίλου της. Συνολικά τέσσερις από τις δεκατρείς αθλήτριες θα πάρουν την πρόκριση, η οποία θα ξεκαθαρίσει έπειτα από τη διεξαγωγή της δεύτερης δέσμης παιχνιδιών το Σάββατο (17/10).

Τα αποτελέσματα της Χρυσάννας Αυγερινού στα παιχνίδια-κόντρες που έδωσε: