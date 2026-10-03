Δείτε τα κανάλια που θα μεταδώσουν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL.

Η μεγάλη μέρα έφτασε, καθώς το Σάββατο (03/10), ξεκινάει η αγωνιστική δράση στη Stoiximan GBL. Τα βλέμματα στρέφονται στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών.

Η αυλαία ανοίγει με πέντε αναμετρήσεις, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να παίζουν με Μύκονο και Καρδίτσα αντίστοιχα (εκτός έδρας), η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο Προμηθέας το Περιστέρι.

Η πρώτη αναμέτρηση της σεζόν, διεξάγεται στις Κυκλάδες, με τη Μύκονο να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε μέχρι τον τελικό του Σούπερ Καπ και ξεκίνησε με νίκη στο EuroCup.

Το πρόγραμμα της Stoiximan GBL