Basket League: Πού θα δείτε τα ματς της πρεμιέρας
Η μεγάλη μέρα έφτασε, καθώς το Σάββατο (03/10), ξεκινάει η αγωνιστική δράση στη Stoiximan GBL. Τα βλέμματα στρέφονται στο πρωτάθλημα, το οποίο είναι αδιαμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών.
Η αυλαία ανοίγει με πέντε αναμετρήσεις, με τους ΠΑΟΚ και Άρη να παίζουν με Μύκονο και Καρδίτσα αντίστοιχα (εκτός έδρας), η νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο Προμηθέας το Περιστέρι.
Η πρώτη αναμέτρηση της σεζόν, διεξάγεται στις Κυκλάδες, με τη Μύκονο να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έφτασε μέχρι τον τελικό του Σούπερ Καπ και ξεκίνησε με νίκη στο EuroCup.
Το πρόγραμμα της Stoiximan GBL
- 15:00 Μύκονος - ΠΑΟΚ / Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου
Μετάδοση: Κανάλι 1 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
- 16:00 Κολοσσός Ρόδου - Δόξα Λευκάδας / Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
Μετάδοση: Κανάλι 3 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
- 16:00 ΑΕΚ - Μαρούσι / SUNEL ARENA
Μετάδοση: Κανάλι 2 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
- 17:00 Προμηθέας - Περιστέρι / ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»
Μετάδοση: Κανάλι 4 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv
- 17:30 Καρδίτσα - Άρης / Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
Μετάδοση: Κανάλι 5 sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv
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