Ένα βήμα πριν κατακτήσει το Κύπελλο Αραβικού Κόλπου βρίσκεται ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος πήρε την πρόκριση με τη Σαουδική Αραβία στον μεγάλο τελικό, ωστόσο οι επιλογές του βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ο Έλληνας τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, οδεύει προς μία μεγάλη διάκριση, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο του Κατάρ επικρατώντας στα πέναλτι, σε έναν ημιτελικό θρίλερ.

Στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, καμία ομάδα δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, κάτι που συνεχίστηκε και στην παράταση, με αποτέλεσμα η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να οδηγηθούν στα πέναλτι.

Σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικράτησε με 3-2, ενώ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου που θα διεξαχθεί την Τρίτη (6/10, 21:00), θα αντιμετωπίσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα του Ζλάτκο Ντάλιτς.

𝗙𝗧 | 🇸🇦 Saudi Arabia Qatar 🇶🇦 (on pens) Penalty shootout heroics from Mohammed Al Owais send Saudi Arabia to the Gulf Cup Final! https://t.co/clwzH4svOX — #AsianCup2027 (@afcasiancup) October 3, 2026

Παρά την θετική πορεία της ομάδας, οι συνεχείς αλλαγές στο ροτέισον, αλλά και στην τακτική που εφαρμόζει ο Έλληνας τεχνικός, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής από δημοσιεύματα του εξωτερικού, ενώ ανησυχία προκαλεί στους Σαουδάραβες το αν ο Γιώργος Δώνης θα προχωρήσει εκ νέου σε κάτι διαφορετικό, ή θα παραμείνει σταθερός στις προηγούμενες επιλογές του.