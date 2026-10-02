Βετούλας: «Ήρθα στην Κίνα για να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό»

Ο Νίκος Βετούλας μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ και αναφέρθηκε στην απόφασή του να μετακομίσει στην Κίνα.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ φιλοξενήθηκε ο Νίκος Βετούλας.

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε κυρίως στην απόφασή του να μετακομίσει στην Κίνα για λογαριασμό των Xinjiang Flying Tigers.

Μίλησε για τον ρόλο του στην ομάδα, καθώς και για την προσαρμογή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Βετούλας:

Για το πώς βρέθηκε στην Κίνα: «Στη διάρκεια του καλοκαιριού με πήρε ο μάνατζέρ μου και μου είπε πως η ομάδα είχε ενδιαφέρον για εμένα. Το σκέφτηκα αρκετά, μίλησα με πολλούς που είχαν εργαστεί στην Κίνα. Τα ζύγισα και τα θετικά ήταν περισσότερα απ’ τα αρνητικά. Ήθελα και ν’ αλλάξω περιβάλλον, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό εκτός απ’ την Ελλάδα».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Επειδή έχω μια καλή σχέση με τον προπονητή της ομάδας, μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ και να κάνω πολλά πράγματα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο».

Για την προσαρμογή του στο νέο αυτό κεφάλαιο: «Το πιο δύσκολο στην αρχή ήταν ότι στην ομάδα και την περιοχή δε μιλούν καθόλου αγγλικά. Χωρίς τηλέφωνο και κινέζικο νούμερο δεν πας πουθενά, γιατί για οτιδήποτε κάνεις εκεί πρέπει να έχεις κινέζικο νούμερο. Αν δεν έχεις, είσαι στην ουσία… ανήμπορος. Και κόουτς μας ο Νοτιοκορεάτης δεν ξέρει αγγλικά, έχει δικό του μεταφραστή, όπως και όλοι εμείς έχουμε άλλον. Όπου πάμε, πάνε μαζί οι μεταφραστές».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από το κινέζικο μπάσκετ: «Αγωνιστικά είναι τελείως διαφορετικά, πιο κοντά στο ΝΒΑ παρά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το καλοκαίρι με το που ήρθα είχαμε το Summer League, στο οποίο παίζουν οι νέοι παίκτες ή αυτοί που δοκιμάζονται σε μια ομάδα. Δίνουν μεγάλη βάση σε αυτό. Έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση στο παιχνίδι. Τρεις Αμερικάνους έχει η κάθε ομάδα, αλλά μπορούν ν’ αγωνιστούν οι δύο στα τρία δεκάλεπτα και στο τελευταίο μόνον ένας. Αυτό το κάνουν για να αξιοποιήσουν και να βελτιώσουν του Κινέζους παίκτες, να πάρουν χρόνο και να βγουν μπροστά στα κρίσιμα σημείο».

Για τον φετινό στόχο των Xinjiang Flying Tigers: «Επειδή η χρονιά πέρυσι δεν πήγε καλά για τους Xinjiang Flying Tigers, φέτος οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ζητήσει να μπούμε στα play-offs. Αυτός είναι ο στόχος. Θα δούμε πώς θα πάει».

Για την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας: «Γενικά είμαστε μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς σουτέρ. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό ρυθμό και πολλές κατοχές, γιατί στην πρώτη φάση οι δύο βασικοί ψηλοί μας θα είναι τραυματίες και δε θα παίξουν. Θα πάμε περισσότερο σε small-ball σχήματα και θα τρέχουμε το γήπεδο».

Για τον τρόπο που λειτουργούν στην Κίνα σχετικά με το μπάσκετ: «Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα εδώ. Πρέπει να είσαι στο γήπεδο τουλάχιστον έξι ώρες πριν, ακόμα κι αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Έχουν οργάνωση και πειθαρχία στον ύψιστο βαθμό. Οι παροχές και οι εγκαταστάσεις είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το μεγάλο “πρόβλημα” είναι τα ταξίδια. Επίσης, εδώ στην περιοχή έχουν ένα θέμα με τις θερμοκρασίες. Όπως μου έχουν πει, τον άλλον μήνα θα φτάσει τους -20 βαθμούς Κελσίου».