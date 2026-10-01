Χωρίς τους οπαδούς του θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός τους Vikos Falcons στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τους Vikos Falcons (04/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta) στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, ωστόσο το «Telekom Center Athens» θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Μέσω ανακοίνωσης η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε γνωστό πως έπειτα από απόφαση του Αθλητικού Δικαστή, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τους οπαδούς του στο πλευρό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό, ότι η αναμέτρηση απέναντι στους Vikos Falcons (04/10, 13:00), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan GBL, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από σχετική απόφαση του Αθλητικού Δικαστή».