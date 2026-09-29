Ο Προμηθέας Πατρών αναμένεται να πραγματοποιήσει ορισμένες αλλαγές λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, με τον Ζακ Κάθμπερτσον να αποχωρεί, την ώρα που βρίσκεται κοντά στην απόκτηση των Αρμς και Φόρεστερ.

Λίγο πριν την έναρξη της Stoiximan GBL, ο Προμηθέας Πάτρας αναμένεται να πραγματοποιήσει ορισμένες αλλαγές στο ρόστερ του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα του Γιώργου Βόβορα, αναμένεται να αφήσει ελεύθερο τον Ζακ Κάθμπερτσον και να κάνει δικό του, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Άντονις Άρμς.

Μάλιστα, μετά τον Αρμς, αναμένεται να κάνει δικό του και τον Τζέικ Φόρεστερ, προκειμένου να ενισχύσει την front line του.