Προμηθέας: Πέτυχε αναστολή της απόφασης στο Πρωτοδικείο

Το Πρωτοδικείο δικαίωσε τον Προμηθέα που πέτυχε αναστολή της απόφασης της ΕΕΑ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αχαιών. Είχαν αναφέρει πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Λίγες μέρες μετά το Πρωτοδικείο δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας και αναστέλλει την απόφαση της ΕΕΑ. Κάτι που σημαίνει πως δεν κινδυνεύει με τιμωρία.

Έτσι η ΕΕΑ θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό στον Προμηθέα, με την ομάδα να μην κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών.