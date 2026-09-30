Προμηθέας: «Η ΚΑΕ είναι πεπεισμένη ότι η η ΕΕΑ σεβαστεί τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων»

Ο Προμηθέας εξέδωσε ανακοίνωση μετά την δικαίωση από το Πρωτοδικείο και την αναστολή της απόφασης της ΕΕΑ.

O Προμηθέας Πάτρας δεν είχε λάβει πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αχαιών.

Λίγες μέρες μετά το Πρωτοδικείο δικαίωσε την ομάδα της Πάτρας και κατ' επέκταση αναστέλλει την απόφαση της ΕΕΑ. Κάτι που σημαίνει πως δεν κινδυνεύει με τιμωρία. Σε αυτή την εξέλιξη υπήρξε τοποθέτηση από τον Προμηθέα.

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Προμηθέας ΒΙΚΟΣ COLA ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι δικαιώθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που εκδόθηκε τον Ιούλιο.

Γι’ αυτό, σήμερα καταθέσαμε αίτηση ανάκλησης της πρόσφατης απόφασης της ΕΕΑ και ζητάμε να χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν όπως έπραξαν και με τις υπόλοιπες ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας είναι πεπεισμένη ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα σεβαστεί και θα εναρμονιστεί με τη δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία έγιναν δεκτά τα αιτήματα της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, όπως ήταν απολύτως λογικό».