Κασελάκης στο Gazzetta: «ΠΑΟΚ και Άρης επανέρχονται για να πρωταγωνιστήσουν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα φαβορί για τη EuroLeague»

Ο Λεωνίδας Κασελάκης μιλάει στο Gazzetta για την ανάπτυξη του ελληνικού πρωταθλήματος, τις επενδύσεις από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς και για τους στόχους του Αμαρουσίου τη νέα σεζόν.

Μία από τις πιο σημαντικές... κινήσεις που πραγματοποίησε το Μαρούσι τη φετινή σεζόν είναι η απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη.

Ο έμπειρος φόργουορντ επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από μια διετία στην Καρδίτσα και μιλάει στο Gazzetta για τους στόχους του Αμαρουσίου τη νέα σεζόν, τις επενδύσεις από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ενώ τονίζει πως η Stoiximan GBL αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Στο Μαρούσι ο Λεωνίδας Κασελάκης θα έχει ρόλο αρχηγού και αποκαλύπτει πως του φαίνεται η ομάδα, στους πρώτους μήνες στο Μαρούσι και στέκεται στη «φωτιά» που βλέπει στα μάτια των συμπαικτών του.

«Την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη νέα σεζόν. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά στην προετοιμασία και τώρα θέλουμε να καταθέσουμε στο παρκέ όλα αυτά που έχουμε δουλέψει, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν.

Μου αρέσει αυτό που βλέπω, γιατί βλέπω "φωτιά" στα μάτια των παικτών. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Η ομάδα πέρασε μια δύσκολη σεζόν πέρυσι και πιστεύω ότι φέτος αξίζει να έχουμε μια καλύτερη χρονιά και να ανέβουμε ψηλότερα στη βαθμολογία».

Μετά τον Νίκο Παπανικολόπουλου όπου συνεργάστηκε στην Καρδίτσα, ο Λεωνίδας Κασελάκης θα είναι υπό τις οδηγίες του Ηλία Παπαθεοδώρου. Ο ίδιος στέκεται στον προπονητή του και θέλει να τον δικαιώσει για την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει.

«Γνωρίζω τον κόουτς και με γνωρίζει κι εκείνος. Είναι ένας πολύ σοβαρός προπονητής, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δουλεύει σε υψηλό επίπεδο. Προσωπικά, μαθαίνω πολλά από εκείνον. Έχει το προσόν να βλέπει το παιχνίδι και να αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του.

Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ και να δικαιώσω για την επιμονή και τη στήριξη στο πρόσωπό μου. Από εκεί και πέρα, στο τέλος όλοι μαζί να χαμογελάσουμε και να ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για την ομάδα».

Την περασμένη σεζόν, το Μαρούσι έδωσε τη δική του «μάχη», προκειμένου να μην υποβιβαστεί και να παραμείνει στην κατηγορία. Για τους στόχους της νέας σεζόν, ο Λεωνίδας Καελάκης τόνισε πως δεν θέλει να βάλει «ταβάνι» και ότι κάθε αγώνα θα είναι «πόλεμος».

«Δεν θέλω να βάλω ταβάνι στους στόχους μας, ούτε θέλω να πω ότι το πρώτο πράγμα που θέλω είναι να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας, γιατί πρόκειται για ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κάθε αγωνιστική θα είναι "πόλεμος".

Αυτό που πραγματικά θέλουμε είναι να εξελισσόμαστε κατά τη διάρκεια της σεζόν και να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες. Στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε ένα ταμείο. Αν με ρωτάς φυσικά, η είσοδος στα playoffs θα ήταν ένα ή δύο σκαλοπάτια πάνω σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αλλά αυτό θα το δούμε μέσα στη χρονιά».

Το νέο πρωτάθλημα στη Stoiximan GBL αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Ο Κασελάκης είναι ένας παίκτης με μεγάλη εμπειρία και μιλάει για τις επενδύσεις των ομάδων της Θεσσαλονίκης, ενώ τονίζει πως ο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι τα δύο φαβορί για τη EuroLeague.

«Προφανώς θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα η Stoiximan GBL. Βλέπουμε όλες τις ομάδες να ενισχύονται και τα μπάτζετ να μεγαλώνουν. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης επανέρχονται για να πρωταγωνιστήσουν.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή δύο από τα μεγαλύτερα φαβορί στην Ευρώπη για τη EuroLeague. Παράλληλα, βλέπουμε επενδύσεις σε όλους τους τομείς και από τις μικρότερες ομάδες.

Αυτό είναι κάτι που πραγματικά μας ευχαριστεί. Ο κόσμος και οι παίκτες πρέπει να το απολαμβάνουν. Όμως, επειδή αυτή είναι η δουλειά μας, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, ώστε η ομάδα να έχει μια επιτυχημένη σεζόν».