Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στο Gazzetta: «Η αλήθεια και το δίκιο στο τέλος θα νικήσουν!»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε στην κάμερα του Gazzetta στο πλαίσιο της παρουσίασης της φανέλας της ΚΑΕ Αμαρουσίου και τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το ελληνικό μπάσκετ, ενώ μοιράστηκε παράλληλα και τους φετινούς στόχους της ομάδας.

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης της νέας φανέλας της ΚΑΕ Αμαρουσίου και της ανακοίνωσης της κομβικής χορηγικής συνεργασίας με τη Novibet, ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων, Ηλίας Παπαθεοδώρου, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για όλα τα ζητήμα που αφορούν τόσο την ομάδα του, αλλά και το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στα οφέλη της αναβαθμισμένης αυτής συνεργασίας, τονίζοντας τη σημασία της σύμπραξης δύο ισχυρών brands τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, σχολίασε τη συνολική άνοδο του επιπέδου στο ελληνικό πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλει το Μαρούσι για συνεχή εκσυγχρονισμό, επαγγελματισμό και ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, έθεσε τους υψηλούς αγωνιστικούς στόχους της νέας σεζόν για το Μαρούσι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ευρωπαϊκή συμμετοχή, την προσέλκυση περισσότερου κόσμου και οικογενειών στο γήπεδο, αλλά και τη διατήρηση της νοοτροπίας ενότητας και συσπείρωσης που χαρακτήρισε την ομάδα από την περσινή χρονιά. Τέλος, τοποθετήθηκε για τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη που αφορά τις καταγγελίες στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) σχετικά με τη διοικητική εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στον Προμηθέα Πατρών, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και να εκφράζει την πεποίθηση πως στο τέλος «η αλήθεια και το δίκιο θα νικήσουν».

Αναλυτικά

Για τη συνεργασία με τη Novibet: «Είναι πολύ σημαντική για εμάς η εμπιστοσύνη που έχουμε αναπτύξει από την περσινή συνεργασία με την Novibet και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η αναβάθμιση αυτής της σχέσης σε επίσημο χορηγό της ομάδας. Δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία, μια πολύ καλή εκτίμηση ο ένας στον άλλον και θεωρώ ότι επειδή μιλάμε για δύο μεγάλα brand name —το Μαρούσι είναι μια πολύ παραδοσιακή ομάδα στην Αθήνα και η Novibet είναι μια εταιρεία μεγάλη και σημαντική— θα μπορέσουμε, η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να αποφέρει πολύ ωραία αποτελέσματα και αγωνιστικά για την ομάδα, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο μέσω των προσφορών και των δράσεων που θα υπάρξουν».

Για τη γοργή ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ και πώς το Μαρούσι θέλευ να ακολουθήσει αυτό το ρεύμα: «Είναι πράγματι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι έχουν επενδυθεί αρκετά χρήματα στο ελληνικό μπάσκετ. Το επίπεδο σίγουρα θα είναι καλύτερο αγωνιστικά, αλλά βλέπουμε και εξωαγωνιστικά, με την έννοια ότι οι οργανισμοί, οι ομάδες, προσπαθούν να οργανωθούν καλύτερα και να στελεχώσουνε τα τμήματά τους με επαγγελματίες του χώρου. Εμείς είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση από πέρσι, έχουμε μια διοίκηση —και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος έχει όραμα για αυτή την ομάδα— κι εμείς προσπαθούμε να να εκφράσουμε αυτό το όραμά του είτε μέσω στο αγωνιστικό, μέσα στο γήπεδο, είτε οι άνθρωποι που είναι γύρω και στελεχώνουν την ομάδα στο διοικητικό κομμάτι. Νoμίζω ότι έχουμε πολύ σύγχρονες έτσι αντιλήψεις και η διάθεση και η θέληση που υπάρχει θα δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα να ανέβει πραγματικά επίπεδο, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εξωαγωνιστικό».

Για τους στόχους της νέας σεζόν και την ενωτική νοοτροπία του Αμαρουσίου από την περσινή χρονιά: «Συμφωνώ απόλυτα, αυτό είναι το πιο μεγάλο και πιο δυνατό χαρακτηριστικό που έμεινε από την περσινή χρονιά, η ενότητα και η η πίστη σε αυτό που προσπαθήσαμε να πετύχουμε πέρσι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό που μας ενώνει, όπως είπα και πριν, είναι το όραμα για κάτι καλύτερο. Θέλουμε η ομάδα να αναπτυχθεί και στο γήπεδο, να έχει καλύτερα αποτελέσματα, θέλουμε να παίξουμε στην Ευρώπη, θέλουμε να δώσουμε στον φίλαθλο του Αμαρουσίου τη δυνατότητα κάθε Σάββατο να βλέπει με την οικογένειά του μπάσκετ και να περνάει ευχάριστα την ώρα του, και θέλουμε να προσελκύσουμε κι άλλο κόσμο από τις γύρω περιοχές της Αθήνας, ώστε να αγαπήσουν το μπάσκετ παραπάνω παιδιά και να έχουμε κι εμείς περισσότερο κόσμο που θα μας παρακολουθεί και θα γίνει φίλος της ομάδας».

Για την εξέλιξη της δικαστικής διαμάχης γύρω από τη διοικητική εμπλοκή του προέδρου της ΕΟΚ στον Προμηθέα: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή και ορατά, αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι έξω από τις αρμοδιότητές μας, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Απλώς πιστεύουμε ότι η αλήθεια και το δίκιο στο τέλος θα νικήσει».