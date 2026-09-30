Ο αρχηγός του Αμαρουσίου, Λεωνίδας Κασελάκης, ήταν αυτός που αποκάλυψε τη φανέλα της σεζόν 2026-27, με τον σύλλογο να παρουσιάζει το νέο του αγωνιστικό πρόσωπο.

Το Μαρούσι μπαίνει στη νέα σεζόν με ανανεωμένο προφίλ, παρουσιάζοντας τη φανέλα που θα φορέσει στην αγωνιστική περίοδο 2026-27. Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο αρχηγός της ομάδας, Λεωνίδας Κασελάκης.

Η νέα εμφάνιση σηματοδοτεί το ξεκίνημα ενός διαφορετικού κεφαλαίου για το Μαρούσι, το οποίο αφήνει πίσω του μια απαιτητική περσινή χρονιά και στρέφει πλέον την προσοχή του στη νέα πρόκληση της Stoiximan GBL.

🏀🔥 Η παρουσίαση της φανέλας του Αμαρουσίου σε συνεργασία με τη Novibet και η απάντηση του Λεωνίδα Κασσελάκη στην ερώτηση του Gazzetta pic.twitter.com/V103YkZlhL September 30, 2026

Η παρουσίαση της φανέλας έγινε με αφορμή και τη συνέχιση της συνεργασίας του συλλόγου με τη Novibet. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε κοινή πορεία, έχοντας συμφωνήσει σε ένα πενταετές πλάνο που έχει ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη και τη σταδιακή αγωνιστική εξέλιξη του Αμαρουσίου.