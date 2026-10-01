Η Novibet Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Μαρούσι για τα επόμενα δύο χρόνια

Η νέα συμφωνία διάρκειας 2+1 ετών φέρνει τη Novibet στην επίσημη αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας.

Αθήνα, 1η Οκτωβρίου 2026 – Η Novibet και η ΚΑΕ Μαρούσι ανακοινώνουν την ανανέωση και αναβάθμιση της συνεργασίας τους για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-2027 και 2027-2028, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Novibet γίνεται Μεγάλος Χορηγός της ομάδας και αποκτά κεντρική παρουσία στην επίσημη αγωνιστική της εμφάνιση, δίνοντας συνέχεια στην κοινή πορεία που ξεκίνησε το 2025.

Η νέα συμφωνία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, την έδρα της ομάδας, παρουσία της διοίκησης, του προπονητικού επιτελείου και των παικτών της ομάδας, στελεχών της Novibet, καθώς και εκπροσώπων του Τύπου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η νέα αγωνιστική εμφάνιση της ΚΑΕ Μαρούσι για τη σεζόν 2026-27, στην οποία η Novibet εμφανίζεται πλέον ως Μεγάλος Χορηγός.

Ο Άλκης Φακίρης, Country Manager της Novibet για την Ελλάδα, ανέφερε: «Πέρυσι ξεκινήσαμε μια κοινή διαδρομή με την ΚΑΕ Μαρούσι και σήμερα κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, καθώς η Novibet γίνεται Μεγάλος Χορηγός της ομάδας. Όλο αυτό το διάστημα χτίσαμε με τους ανθρώπους του συλλόγου μια σχέση εμπιστοσύνης, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Το Μαρούσι είναι ένας σύλλογος με ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, ισχυρή ταυτότητα και ξεχωριστή θέση στην τοπική κοινωνία, και είμαστε υπερήφανοι που από φέτος βρισκόμαστε στο κέντρο της φανέλας του.”

Ο Θεοφάνης Ταρνατώρος, CEO της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, δήλωσε σχετικά: “Στόχος μας είναι να χτίζουμε δυνατές συνεργασίες με εμπιστοσύνη και διάρκεια. Στο Μαρούσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η σχέση μας με την Novibet, όχι απλά συνεχίζεται αλλά αναβαθμίζεται. Πλέον, για τα επόμενα δύο χρόνια, με προοπτική επέκτασης, θα αποτελεί το "Μεγάλο Χορηγό" της ομάδας μας . Αυτό σημαίνει ότι εκτός από μια θέση στην ευρύτερη αθλητική οικογένειά μας, θα έχει και την κεντρική θέση στην φανέλα της ιστορικής ομάδας μας. Είναι ευτυχής συγκυρία να συνεργάζονται δύο οργανισμοί με δυναμική, όρεξη και όραμα και κυρίως με αγάπη για το μπάσκετ. Άλλωστε, ξέρουμε όλοι ότι ανέκαθεν, στο άθλημά μας όπως και σε κάθε ομαδικό άθλημα, το σημαντικότερο είναι να έχεις καλούς συμπαίκτες. Κι εμείς έχουμε. Είμαστε σίγουροι ότι με την υποστήριξη της Novibet θα ζήσουμε έντονες στιγμές, θα μοιραστούμε μεγάλες χαρές.

Η διεύρυνση της συνεργασίας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία. Με κοινές αξίες τη συνέπεια, τη φιλοδοξία και την αγάπη για το μπάσκετ, η Novibet και η ΚΑΕ Μαρούσι ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους, με στόχο να στηρίξουν την αγωνιστική πορεία της ομάδας και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή της με τους φιλάθλους και την τοπική κοινωνία.

