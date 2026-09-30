Μαρούσι: Εστιάζει στην απόκτηση του Χρόβατ
Λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan GBL, το Μαρούσι συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα των Βορείων Προαστίων εστιάζει στην περίπτωση του Γκρέγκορ Χρόβατ, για να του δώσει πολύτιμες λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ.
Ο Σλοβένος παίκτης, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ντιζόν, μετρώντας μ.ο 17 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Αν και εφόσον ολοκληρωθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών, το Μαρούσι θα αποκτήσει έναν πολύ έμπειρο παίκτη που θα ενισχύσει σημαντικά τον σύλλογο, προς την υλοποίηση των στόχων του τη νέα σεζόν.
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