Παπαθεοδώρου: «Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν, αλλά όλα τα παιχνίδια μετράνε»

Στις δηλώσεις του ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μετά την ήττα του Αμαρουσίου από την ΑΕΚ, τόνισε πως η «Ένωση» ήταν καλύτερη κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του να αναφέρεται στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Τόνισε πως η «Ένωση» ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είπε πως είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, όμως όλα τα ματς μετράνε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου:

«Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ από εμάς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η έλλειψη των γκαρντ μας, των βασικών μας παικτών μας οδήγησε στο να χάσουμε την επαφή μας με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το ροτέισον ήταν πολύ μικρό για εμάς στην περιφέρεια. Η ΑΕΚ επέβαλλε τον ρυθμό της με τα γκαρντ που έχει και κατάφερε να κερδίσει δίκαια το παιχνίδι».

Για το αν τέτοιες ήττες μπορούν να πεισμώσουν την ομάδα: «Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν, αλλά όλα τα παιχνίδια μετράνε. Είτε παίζεις εντός είτε εκτός κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και μετράει Πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να είμαστε πιο σκληροί. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια γιατί έχουμε καλό γκρουπ παικτών».