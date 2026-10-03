Εντυπωσιακή η παρουσία των οπαδών του Άρη στο κλειστό της Καρδίτσας για την πρεμιέρα (17:30) της ομάδας τους στην Basket League.

Μετά την εντυπωσιακή προσέλευση στην πρεμιέρα του Eurocup απέναντι στη Λε Μαν στη Γαλλία, σειρά πήρε η Καρδίτσα. Εκατοντάδες φίλοι του Άρη έκαναν απόβαση στη θεσσαλική πόλη για να δουν από κοντά την πρεμιέρα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη στην Basket League έχοντας καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της μεγάλης κερκίδας του γηπέδου.

Η ΚΑΕ Άρης είχε εξασφαλίσει 500 εισιτήρια για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της, προφανώς όμως αυτός ο αριθμός δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες καθώς στις κερκίδες βρίσκεται πολύ μεγαλύτερος όγκος φιλάθλων του Άρη οι οποίοι εξασφάλισαν εισιτήρια πέραν αυτών που πήρε η «κίτρινη» ΚΑΕ.