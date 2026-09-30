Α.Σ Καρδίτσας: «Σύνθημά μας η συνεργασία και η συμμετοχή όλων»

Διαβάστε όλα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου της Καρδίτσας, όπου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (29/09).

Η Καρδίτσα πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τρίτης (29/09), όπου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Παρουσία όλων των μελών του νέου Δ.Σ. της Α.Σ.Καρδίτσας ΚΑΕ, ο πρόεδρος κ.Χρήστος Δεληγιάννης, ο αντιπρόεδρος κ. Βασίλης Τσιγάρας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλης Μάρκου, αναφέρθηκαν σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού, από την ανδρική ομάδα, την οργάνωση αλλά και τις ακαδημίες.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν:

Ο πρόεδρος της Α.Σ.Καρδίτσας ΚΑΕ Χρήστος Δεληγιάννης ανέφερε συνοπτικά:

«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου έχει το σκοπό να παρουσιάσει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Οργανισμού του Α.Σ.Καρδίτσας. Πέρυσι η ομάδα μας βρέθηκε για πρώτη φορά σε μια Ευρωπαϊκή διοργάνωση, όμως παρά τις αρχικές προβλέψεις βρέθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες και ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική. Μια πολύ δύσκολη χρονιά ολοκληρώθηκε, γεμάτη απαιτήσεις αλλά και πολύτιμες εμπειρίες.

Το νέο πρωτάθλημα της GBL

Έχουμε τώρα μπροστά μας το νέο πρωτάθλημα της GBL, στο οποίο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, υπάρχει τεράστιος συναγωνισμός και αναβάθμιση. Εμείς χαιρόμαστε που συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ δυνατό πρωτάθλημα και το γεγονός αυτό, θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι οι φίλαθλοι. Είναι μεγάλη τύχη για την Καρδίτσα να ζει ένα τέτοιο πρωτάθλημα κι εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο, με πολλή δουλειά και οργάνωση από όλους και κυρίως με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, η οποία διατρέχει τον οργανισμό και αυτή είναι η συνεργασία.

Στην Καρδίτσα δεν υπάρχει ο ένας μεγάλος χρηματοδότης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις που τη στηρίζουν. Ξέρουμε σε ποια περιοχή ζούμε, ποιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες της Καρδίτσας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι με βάση τη βιωσιμότητα του οργανισμού, να κινούμαστε πάντοτε έξυπνα και με προγραμματισμό, για να δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό πιστεύω ότι καταφέραμε και φέτος. Οι περισσότεροι αθλητές αποχώρησαν από την περασμένη σεζόν, αρκετοί από αυτούς θέλαμε να παραμείνουν, όμως κατανοούμε τους νόμους της αγοράς και μάλιστα, η πρόοδος που δείχνουν οι αθλητές που αγωνίζονται για την ομάδα μας, αποτελεί ένα πλεονέκτημα και ένα παράσημο για εμάς. Τους ευχαριστούμε όλους για την προσφορά τους. Η πρώτη μας προτεραιότητα το καλοκαίρι, ήταν η παραμονή του Νίκου Παπανικολόπουλου στη θέση του προπονητή και η διατήρηση του ίδιου πολύ επιτυχημένου προπονητικού επιτελείου. Το καταφέραμε, οι άνθρωποι που μας έφεραν ψηλά είναι εδώ, ο κ.Παπανικολόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές, το ίδιο και οι συνεργάτες του και με την παραμονή τους, διατηρούμε την ίδια φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας.

H αναδιοργάνωση του Οργανισμού

Ταυτόχρονα, έγινε στη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ σημαντική αναδιοργάνωση όλου του οργανισμού. Προσλήφθηκαν νέα στελέχη, στις ακαδημίες, στο εμπορικό τμήμα, στη λειτουργία όλων των ομάδων και τμημάτων και το σημαντικότερο όλων, είναι η διοικητική διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΑΕ, με όλο τον πυρήνα να παραμένει αλλά και δυο νέα μέλη, τον κ. Βασίλη Μάρκου και τον κ. Βασίλη Βλάχο τους οποίους καλωσορίζουμε. Η νέα διοίκηση είναι ακόμη πιο δυνατή για να ανταπεξέλθει σε όλες τις απαιτήσεις. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της διοίκησης και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για την ομάδα και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό.

Η συμμετοχή των φιλάθλων

Θέλω με την ευκαιρία να στείλω ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο: Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο για τη στήριξή του, όμως πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι για παράδειγμα η κινητοποίηση στο θέμα των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία διατίθενται με μεγάλες εκπτώσεις και οικογενειακά πακέτα. Χωρίς κανένα παράπονο ή παρεξήγηση, είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, να έχει ενεργό τον κόσμο δίπλα της. Όπως έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές, όσο η Καρδίτσα θα στηρίζει την ομάδα, εμείς θα είμαστε εδώ για να την πάμε ψηλά.

Το αναπτυξιακό σχέδιο

Στο αναπτυξιακό μέρος, που είναι βασικός πυλώνας για τον Οργανισμό, έγιναν και γίνονται πολύ σημαντικά βήματα, πλέον οι ομάδες των υποδομών μας συγκεντρώνουν παιδιά από όλη τη Θεσσαλία. Η αναπτυξιακή ομάδα U22 θα παίξει στη National League 2, για να έχουν οι νέοι αθλητές μας αγωνιστικές παραστάσεις και να εξελίσσονται.

Η συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Δήμο Καρδίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο Καρδίτσας κ.Βασίλη Τσιάκο, για την άριστη συνεργασία που έχουμε στη λειτουργία του γηπέδου.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της Α.Σ.Καρδίτσας ΚΑΕ, κ. Βασίλης Τσιγάρας τόνισε στην τοποθέτησή του:

«Δεν θα αναφερθώ στα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά στα διοικητικά θέματα. Θα γυρίσω τρία χρόνια πίσω, το 2023, όταν τέτοιες ημέρες το γήπεδο καταστράφηκε από τη θεομηνία Daniel, κάτι που δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες, αλλά και σημαντική μείωση στα έσοδα. Την ίδια σεζόν, υπήρξαν και διοικητικά προβλήματα, όταν ο προηγούμενος πρόεδρος θέλησε να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Τα άλλα μέλη της διοίκησης εναντιώθηκαν στο γεγονός αυτό, το ίδιο και εγώ και αποφάσισα να συμμετέχω στη διοίκηση της ομάδας, κυρίως για να βοηθήσω στην αναδιοργάνωσή της. Μετά τη μεταβατική προεδρία του κ.Καϊμακάμη ανέλαβα την προεδρία και θεωρώ ότι ειδικά στο διοικητικό και το οικονομικό μέρος, το έργο που πρόφερα είναι απόλυτα επιτυχημένο.

Προσφορά για την Καρδίτσα

Ως Καρδιτσιώτης που μένω εδώ σε όλη τη ζωή μου και έχω την επιχείρηση μου εδώ, αγαπώ την Καρδίτσα και την ομάδα για την προσπάθεια που κάνει, με την ανιδιοτέλεια που την χαρακτηρίζει και μακάρι όλοι στην περιοχή μας να λειτουργούσαν όπως ο ΑΣΚ.

Λόγω των πολύ αυξημένων επαγγελματικών μου υποχρεώσεων, θα είμαι στη διοίκηση όχι πλέον από τη θέση του προέδρου, ως ενεργό της μέλλον αλλά και χορηγός. Θέλω να καλέσω όλους τους φιλάθλους και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια».

Το μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ.Καρδίτσας κ.Βασίλης Μάρκου, τοποθετήθηκε επιγραμματικά ως εξής:

«Στην ερώτηση αν πριν τρία χρόνια φανταζόμουν τον εαυτό μου ως μέλος του συμβουλίου ενός αθλητικού φορέα, θα σας απαντήσω κατηγορηματικά, όχι. Όμως, η πολυμετοχικότητα, ο οικογενειακός χαρακτήρας, η ανιδιοτέλεια που χαρακτηρίζουν τον Α.Σ.Καρδίτσας, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα στελέχη ή οι αθλητές με μεγάλη έμφαση στο χαρακτήρα του καθενός, με έφεραν στο να συμμετέχω και διοικητικά στην προσπάθεια.

Το αναπτυξιακό πλάνο

Ήδη πριν από τρία χρόνια, η οικογένεια Μάρκου την οποία εκπροσωπώ, συζητήσαμε με τη διοίκηση του ΑΣΚ τη συμμετοχή μας στο χορηγικό πρόγραμμα και αυτό που ζητήσαμε είναι να δοθεί έμφαση στις ακαδημίες. Σήμερα, βλέπουμε πως αυτός ο σχεδιασμός αποδίδει σημαντικούς καρπούς, κάτι που φάνηκε από την πορεία των εφήβων και της αναπτυξιακής ομάδας και με αυτό που θα δείτε και τη νέα χρονιά, θα διαπιστώσετε όλοι τη πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται.

Με γεμίζει χαρά η συμμετοχή μου στην προσπάθεια, σε μια περιοχή που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από ακραία καιρικά φαινόμενα και μπορεί να αποτελέσει ένα λίκνο ανάδειξης σωστών αθλητών και κυρίως, σωστών ανθρώπων. Ο ΑΣΚ πλέον εκφράζει μπασκετικά όχι μόνο την Καρδίτσα, αλλά τη Θεσσαλία και όλοι μαζί καταστρώνουμε και υλοποιούμε ένα πλάνο υποστήριξης των ακαδημιών και αναφέρομαι στους μικρούς αθλητές και τις οικογένειές τους».