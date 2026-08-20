Την επίσημη «πρώτη» πραγματοποίησε η Καρδίτσα το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης»

Την πρώτη προπόνηση για τη νέα χρονιά πραγματοποίησε την Πέμπτη (20/8) η Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης». Ο προπονητής της Θεσσαλικής ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος και οι συνεργάτες του περίμεναν τους αθλητές για να ξεκινήσουν τη δουλειά.

Ο Χρήστος Δεληγιάννης ως «ισχυρός» παράγοντας της Καρδίτσας μίλησε σε όλους για τη νέα χρονιά και την προσπάθεια που απαιτείται για να υλοποιηθούν οι στόχοι, ενώ το ίδιο έπραξε και ο προπονητής Νίκος Παπανικολόπουλος.

Στο γήπεδο βρέθηκαν όλοι οι παίκτες της ομάδας της Καρδίτσας που θα αγωνιστούν τη νέα χρονιά: Τζόρνταν ΜακΡέι, Τζέιβιερ Φράνσις, Κρις Σμιθ, Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, Ανδρέας Πετρόπουλος, Απόστολος Ρούμογλου, Τζάστιν Τέρνερ, Κωνσταντίνος Μπιλάλης, Νίκος Γκίκας, Κέι Τζέι Τζάκσον και Φράνσις Οκόρο ήταν οι παίκτες που προσέθεσαν στο δυναμικό τους οι Θεσσαλοί, ενώ επαγγελματίας έγινε ο Δημήτρης Μπενέκης.