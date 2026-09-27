Η νέα σεζόν της Stoiximan GBL φέρνει μαζί και το Fantasy, δίνοντας στους φίλους του μπάσκετ τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα.

Το τζάμπολ της νέας σεζόν στη Stoiximan GBL φέρνει μαζί του και την επιστροφή του Fantasy, δίνοντας στους φίλους του μπάσκετ την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα και να αναλάβουν τον ρόλο του προπονητή.

Το Fantasy της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 είναι διαθέσιμο και οι συμμετέχοντες καλούνται να καταρτίσουν το ρόστερ τους, έχοντας οι ίδιοι τον πρώτο και τελευταίο λόγο στις επιλογές που θα κάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Η συμμετοχή, μάλιστα, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι καλύτερες επιδόσεις συνοδεύονται από πλούσια δώρα για τους νικητές ανάμεσα τους και συσκευές από την Apple αλλά και Play Station 5.

Η ανάρτηση

«🏀 Έχεις ό,τι χρειάζεται για να γίνεις ο απόλυτος GM;



Το Fantasy Stoiximan GBL είναι εδώ και η σεζόν σου ανήκει!



Χτίσε το δικό σου ρόστερ από το μηδέν, στήσε τη στρατηγική σου και δες κάθε σου απόφαση να μετατρέπεται σε πόντους στο παρκέ. Κάθε αγωνιστική είναι ένας τελικός. Κάθε τακτική κίνηση, ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή.



🏆 Οι καλύτεροι General Managers της χρονιάς φεύγουν με PS5, smartphones, smartwatches, VIP εισιτήρια για τα μεγαλύτερα ντέρμπι και συλλεκτικά memorabilia!



🔥 Ώρα να ξεκαθαρίσετε τους λογαριασμούς σας:



Δημιούργησε το δικό σου Private League με ένα κλικ. Προκάλεσε την παρέα, τους συναδέλφους, τους συμπαίκτες σου στην κερκίδα και απόδειξε μια για πάντα ποιος είναι ο πραγματικός "Mastermind" της Stoiximan GBL!



📲 Το παιχνίδι πάει μαζί σου παντού!



Εντός της εβδομάδας, τα επίσημα apps σε App Store & Google Play προσγειώνονται στο κινητό σου, για να διαχειρίζεσαι το ρόστερ σου σε real-time, όπου κι αν βρίσκεσαι.



💥 Μην το βλέπεις απλά. Ζήσε το».