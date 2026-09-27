Τα πεπραγμένα του Ντονάτας Μοτιεγιούνας σε επτά σεζόν στη EuroLeague.

Ο ΠΑΟΚ θέέλει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στους ψηλούς και ο ελεύθερος στην αγορά Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι ένας από τους παίκτες που βρίσκονται στα ραντάρ του.

Ο 36χρονος Λιθουανός διεθνής, σε επτά έτη παρουσίας στη EuroLeague έχει αγωνιστεί σε συνολικα 187 αναμετρήσεις με μέσο όρο 17:22 λεπτά συμμετοχής, 8.2 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ.

Είναι σέντερ που απειλεί από μακρινή απόσταση, έχοντας εξαιρετικό ποσοστό στο τρίποντο με 33.3%, ενώ «αγκάθι» αποτελούν οι ελεύθερες βολές όπου καταγράφει το εξαιρετικά χαμηλό 56.5%.

«Άγουρος» τότε ακόμα, έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague αγωνιζόμενος σε τρεις αγώνες με τη φανέλα της Ζάλγκιρις τη σεζόν 2007-08. Το 2011-12 κατέγραψε 10 συμμετοχές που άφησαν αποτύπωμα με την πολωνική Ασέκο Πρόκομ (νυν Άρκα Γκντίνια), για να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα δέκα χρόνια αργότερα, γεμάτος εμπειρία από τη συμμετοχή του στο NBA (Ρόκετς, Πέλικανς, Σπερς) αλλά και την Κίνα.

Είχε τέσσερις γεμάτες σεζόν ως ένα σημαντικό όπλο της Μονακό, με τη φανέλα της οποίας έφτασε στο ευρωπαϊκό peak του, πριν μεταπηδήσει στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε 27 αγώνες (25 βασικός) καταγράφοντας 7.3 πόντους και 1.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.