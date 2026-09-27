Ο Τσέντι Όσμαν με τρίποντο στη λήξη οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη νίκη (84-82) σ’ ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και τον έστειλε στον τελικό του Super Cup, όπου το βράδυ της Κυριακής (27/9, 20:00) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο σε χρόνο μηδέν του Τσέντι Όσμαν πήρε την «μπουκιά από το στόμα» του Παναθηναϊκού AKTOR (84-82), ο οποίος στην ουσία πήγε να «κλέψει» το ματς, αλλά ο πρώην παίκτης του δεν ήταν διατεθειμένος να το επιτρέψει και στο τέλος το πανηγύρισε με πάθος έχοντας πνιγεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του, καθώς τους οδήγησε στον τελικό του Super Cup!

Ο «δικέφαλος» δεν έφτασε στη νίκη απέναντι στο «τριφύλλι» απλώς λόγω του μεγάλου σουτ στο φινάλε από τον Τσέντι Όσμαν. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν πολύ καλά διαβασμένοι και τακτικά ελέγχοντας την «εναέρια κυκλοφορία» (πήρε 38 ριμπάουντ με 17 επιθετικά!), αφού οι «πράσινοι» είχαν 29 ριμπάουντ συνολικά με μόλις 5 επιθετικά.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά στοχεύοντας στη ρακέτα και όποτε δεν έμπαινε στο «ζωγραφιστό» (πέτυχαν πολύτιμους πόντους ο Αλεξάντερ και ο Μουρ) απειλούσε με τον Τσέντι Όσμαν από έξω προς τα μέσα. Παράλληλα, με τον Νικ Καλάθη σε ρόλο οργανωτή είχε ηρεμία και εξαιρετική δημιουργία (6 ασίστ), ενώ στα τελευταία λεπτά πέτυχε σημαντικούς πόντους.

Βέβαια, ο Μπριν Ταϊρί και ο Μάρκους Φόστερ αποτέλεσαν κομβικά γρανάζια στη «μηχανή» του «δικεφάλου», που μπήκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για να διεκδικήσει στα ίσια τη νίκη απέναντι στο πολύ ποιοτικό ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR (λείπουν βέβαια οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ) και τα κατάφερε μια χαρά! Δείχνοντας ξεκάθαρα πως τη φετινή σεζόν έρχεται με... φόρα για να αμφισβητήσει τους «αιώνιους» και το έκανε ήδη με τους «πράσινους».

Τα πράγματα είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται, είναι εδώ! Το μήνυμα το έστειλε ο Τσέντι Όσμαν... Η επόμενη πρόκληση ακούει στο όνομα Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (27/9, 20:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την μεριά του προσπάθησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να «κλέψει» το ματς στο φινάλε με μεγάλα σουτ, αλλά στην ουσία άφησε πολύ χρόνο να... τρέξει και όταν θέλησε να προσπεράσει και το πέτυχε, δεν είχε διάρκεια και «καθαρό μυαλό».

Σπατάλησε πολλές επιθέσεις και ένα ολόκληρο ημίχρονο μέχρι να μπορέσει να βρει τρόπο να φτάσει πιο εύκολα στο καλάθι του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πολύ καλός αμυντικά και στην επίθεση όποτε χρειάστηκε αξιοποίησε την ταχύτητα του στο ανοικτό γήπεδο, γι’ αυτό και στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης κυριάρχησε.

Είναι ξεκάθαρο πως ο ΠΑΟΚ πλέον δείχνει αποφασισμένος να αφήσει το δικό του αποτύπωμα με τον Τσέντι Όσμαν να αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας και με το μπάσκετ που κατέθεσε στο παρκέ, έδειξε πως είναι μια ομάδα επιπέδου Euroleague. Αυτό το κατάλαβαν όλοι!

Όσο για τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι νωρίς για να κριθεί συνολικά, καθώς έχει αρκετές απουσίες, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ακόμη πολύ δουλειά (απολύτως λογικό) για να μπορέσει να αποκτήσει αυτοματισμούς στην επίθεση και να γίνει καλύτερος στην άμυνα, όπου ειδικά στο πρώτο 20λεπτο λειτούργησε με μεγάλη αφέλεια.

ΥΓ: Στην τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, ίσως έπρεπε να βρίσκεται στο παρκέ ο Ίζακ Μπόνγκα, που είναι από τους καλύτερους αμυντικούς των «πρασίνων» για να δυσκολέψει πιο πολύ το τελευταίο σουτ της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι.