Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, δεν είχαμε καλή θέση στα ριμπάουντ και δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες να σκοράρουν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του δεύτερου ημιτελικού κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 84-82.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό (27/09, 20:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ενώ εστίασε στα χαμένα ριμπάουντ της ομάδας του και στην ανάγκη για ξεκούραση. Επίσης τόνισε πως το σύνολό του χρειάζεται ακόμη αρκετές προπονήσεις για να δέσει ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήταν πολύ καλό παιχνίδι μπάσκετ, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Είναι προφανές ότι τους δώσαμε ευκαιρίες να σκοράρουν και η τελευταία επίθεση έκρινε τον αγώνα».

Για τα ριμπάουντ και το θέμα συγκέντρωσης:

«Η συγκέντρωση είναι απαραίτητη, λέω στους παίκτες ότι πάντα πρέπει να σουτάρουν και φυσικά είναι πάντα είναι ζήτημα συγκέντρωσης, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και να το διορθώσουμε.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε καλή θέση στα ριμπάουντ, ήμασταν κάτω από την μπασκέτα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας και πως παίζει με μόλις 11 προπονήσεις έως τώρα

Βλέποντας το ματς από τον πάγκο πρέπει να δω τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πιο πολλές προπονήσεις και θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά».