Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Το απίθανο buzzer-beater του Όσμαν που ξέρανε τον... πρώην
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Ο Τσέντι Όσμαν «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό με τρίποντο στο... μηδέν και ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τελικό του Stoiximan Super Cup.
Ένα απίθανο φινάλε περίμενε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για το Super Cup.
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν, «πλήγωσε» ανεπανόρθωτα την παλιά του ομάδα, καθώς με δικό του εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο έστειλε τον Δικέφαλο του Βορρά στον μεγάλο τελικό όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό.
@Photo credits: eurokinissi
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