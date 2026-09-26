Λεσόρ: Η αντίδρασή του μετά το τέταρτο φάουλ εις βάρος του (vid)
Ο Ματίας Λεσόρ στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα πίσω από την μπασκέτα, όντας εμφανώς απογοητευμένος ύστερα από το τέταρτο προσωπικό φάουλ, στο οποίο υπέπεσε στον ημιτελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Stoiximan Super Cup στο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού, που διακρίνεται για την ένταση και το πάθος με το οποίο αγωνίζεται τα... έβαλε με τον εαυτό του και στη συνέχεια έδωσε το χέρι του στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έσπευσε να τον ηρεμήσει.
Δείτε το video:
Αντίδραση Λεσορ μετά το τέταρτο φάουλ του pic.twitter.com/V27ezlaha2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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