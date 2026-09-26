Παναθηναϊκός: Αλλαξε μπλούζα ο Χέιζ-Ντέιβις - Εβαλε του Ρογκαβόπουλου
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κοντράρονται στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για τα ημιτελικά του ελληνικού Σούπερ Καπ. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, βρίσκεται εκτός αποστολής και κάθεται δίπλα στον πάγκο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, μιας και είναι τραυματίας. Ο Αμερικανός πριν από την έναρξη του ματς, εμφανίστηκε φορώντας μία μπλούζα του Ντίνου Μήτογλου.
Στο ημίχρονο και ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ, αποφάσισε να αλλάξει εμφάνιση και έβαλε μία του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
Ο Χέιζ-Ντέιβις έβγαλε τη φανέλα του Μήτογλου και φόρεσε εκείνη του Ρογκαβόπουλου! pic.twitter.com/k7NHYPpZg8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 26, 2026
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