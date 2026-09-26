Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις άλλαξε μπλούζα στο ημίχρονο και έβαλε μία του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, κοντράρονται στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για τα ημιτελικά του ελληνικού Σούπερ Καπ. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, βρίσκεται εκτός αποστολής και κάθεται δίπλα στον πάγκο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, μιας και είναι τραυματίας. Ο Αμερικανός πριν από την έναρξη του ματς, εμφανίστηκε φορώντας μία μπλούζα του Ντίνου Μήτογλου.

Στο ημίχρονο και ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ, αποφάσισε να αλλάξει εμφάνιση και έβαλε μία του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

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