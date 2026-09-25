Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος υπήρξε για χρόνια προπονητής των «κιτρινόμαυρων».

Ο Σούλης Μαρκόπουλος «έφυγε» από τη ζωή το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) σε ηλικία 77 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Ο Μαρκόπουλος είχε συνδέσει το όνομα του κυρίως με τις ομάδες της Θεσσαλονικής, καθώς κάθισε στον πάγκο τόσο του Άρη, όσο και του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, αλλά και του Μακεδονικού.

Οι «κιτρινόμαυροι» με ανακοίνωση τους εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια του πολύπειρου προπονητή, ο οποίος βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1994 έως το 1996, το 1998-99 και το 2019-20.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι από σήμερα πιο φτωχό, με την απώλεια ενός εκ των μακροβιότερων προπονητών, αλλά και σπουδαιότερων ανθρώπων στην ιστορία του αθλήματος. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το αποτύπωμά του στην καλαθοσφαίριση. Στον ΑΡΗ θήτευσε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1994 έως το 1996, το 1998-99 και το 2019-20.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».