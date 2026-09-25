Μπούτσκος στο Gazz Floor by Novibet: «Οκτώ χρόνια ήμουν δίπλα του, το παράδειγμα του Σούλη στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ έχει δώσει άλλον ορισμό στη λέξη αφοσίωση»
Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο από σήμερα, καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (25/9) γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. Μία μεγάλη απώλεια τόσο για το μπάσκετ όσο και για τον ελληνικό αθλητισμό, για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε πιστά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.
Ο Παντελής Μπούτσκος, που κάθισε και ο ίδιος στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά έκανε το δικό του σχόλιο για την τραγική είδηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οκτώ χρόνια ήμουν δίπλα του, το παράδειγμα του Σούλη στα πέτρινα χρόνια του ΠΑΟΚ έχει δώσει άλλον ορισμό στη λέξη αφοσίωση».
Το σχόλιο του Παντελή Μπούτσκου για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου στο 40:00:
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