ΑΕΚ: Παρουσίασε τις νέες της φανέλες

Νίκος Καρφής
ΑΕΚ: Παρουσίασε τις νέες της φανέλες

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Η ΑΕΚ παρουσίασε την Πέμπτη (24/09) τις νέες της φανέλες ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Σούπερ Καπ, όπου το Σάββατο (26/09) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Την Πέμπτη (24/09), η «Ένωση» έκανε ένα event, στο οποίο παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρουσίασε δύο φανέλες, με τις οποίες θα αγωνίζεται η ομάδα στη Stoiximan GBL και δύο φανέλες που θα είναι για τις υποχρεώσεις του συλλόγου στο Basketball Champions League, καθώς επίσης και τη συνεργασία της με νέο χορηγό.

Δείτε τις φανέλες

@Photo credits: eurokinissi
     

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