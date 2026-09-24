Η ΑΕΚ παρουσίασε την Πέμπτη (24/09) τις νέες της φανέλες ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Σούπερ Καπ, όπου το Σάββατο (26/09) θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Την Πέμπτη (24/09), η «Ένωση» έκανε ένα event, στο οποίο παρουσίασε τις εμφανίσεις της για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, παρουσίασε δύο φανέλες, με τις οποίες θα αγωνίζεται η ομάδα στη Stoiximan GBL και δύο φανέλες που θα είναι για τις υποχρεώσεις του συλλόγου στο Basketball Champions League, καθώς επίσης και τη συνεργασία της με νέο χορηγό.