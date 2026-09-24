Μαρούσι - Περιστέρι 81-86: Φιλική νίκη για την ομάδα του Ξανθόπουλου
Το Περιστέρι παίζοντας πολύ καλά στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης επικράτησε (86-81) του Αμαρουσίου στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε τους παίκτες που είχε στη διάθεση του και από την πρώτη περίοδο (17-29 στο 10’) είχε τον έλεγχο του ρυθμού. Διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασε στη νίκη επί της ομάδας του Αμαρουσίου.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-29, 43-49, 61-66, 81-86.
ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 28 (3 τριπ.), Κόνιαρης 2, Κουάνι 2, Σαλάς 17 (1 τριπ.), Ντε Σόουζα 13, Μαρτς 15 (3 τριπ.), Τζάκσον, Γουέαρ 2, Κασελάκης 2, Ιορδάνου.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 19 (1 τριπ.), Πετράκης 2, Φιντς 6, Παπαδάκης 10 (2 τριπ.), Κάριους 5 (1 τριπ.), Φραΐντέλ 6 (2 τριπ.), Γκιουζέλης, Άντερσον 15, Πέιν 9, Χατζηδάκης 6, Καματερός 3 (1 τριπ.), Θωμάκος 5, Ασωνίτης.
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