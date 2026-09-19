To Περιστέρι έδωσε τη μάχη του κόντρα στην Κλουζ στο «φιλικό τουρνουά Νίκος Φάσουρας», αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 85-89.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε τα φιλικά της και κοντραρίστηκε με την Κλουζ στο πλαίσιο του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας». Το Περιστέρι ήταν αξιόμαχο και πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά ηττήθηκε με 89-85.

Για τους Πρίγκιπές της Δυτικής Όχθης ο Νίκολς σταμάτησε στους 16 πόντους, ο Φιντς πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Άντερσον με 19 πόντους. Από την πλευρά των νικητών ο Σμαρτ ξεχώρισε με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Το ματς

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου από τα πρώτα λεπτά είχαν τον έλεγχο (22-16 στο 8’) με τους Τζον Ιτούνας, Κώστα Παπαδάκη και Τζέιλεν Φιντς. Οι Ρουμάνοι αντέδρασαν με τους Σμαρτ και Μπίσοπ και στο ημίχρονο ισοφάρισαν σε 47-47.

Το ματς ήταν θρίλερ, οι Περιστεριώτες μείωσαν σε 83-86, 1:30 για το τέλος, αλλά η αστοχία στη συνέχεια κόστισε, με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας να φτάνει στη νίκη.

Πριν το τζάμπολ ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Περιστέρι, Μάνος Κότσης τίμησε την Κλουζ Ναπόκα για την παρουσία της στον αγώνα, όπου τιμήθηκε η μνήμη του σπουδαίου αθλητή του Συλλόγου Νίκου Φάσουρα.

Οι διαιτητές: Τσολάκος, Μηλαπίδης, Βάγγαλης.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-47, 67-72, 85-89.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (5 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.), Φιντς 17 (2/5 τριπ.), Πετράκης 2, Πέιν 2 (5 ριμπ., 4 κοψ.), Ιτούνας 12 (4/7 τριπ.), Γκιουζέλης 4, Καματερός 3 (1/2 τριπ.), Παπαδάκης 8 (2/6 τριπ.), Κάριους 2, Άντερσον 19 (4 ριμπ.), Νικολαΐδης, Θωμάκος.

ΚΛΟΥΖ ΝΑΠΟΚΑ (Σιλβάσαν): Σμαρτ 23 (5/7 τριπ.), Μπέσλακ 6 (1/2 τριπ.), Μακ Κρέαρι 13, Μπίσοπ 17 (9 ριμπ.), Μπες 6 (1/1 τριπ.), Χιλ 10 (8 ριμπ., 4 ασίστ, 2 κλεψ.), Νικολέσκου 6 (1/2 τριπ.), Ρίτσαρντ 2, Κουλάμε 6, Ίλες.