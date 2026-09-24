Άρης: Η media day έφερε και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας

Η media day της ΚΑΕ Άρης έφερε κι άλλες αποκαλύψεις, πέραν φυσικά των τομών που έγιναν στις κερκίδες του Αλεξανδρείου.

Προφανώς η τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας ξεχωρίζει, ειδικά για όλους όσοι είχαν συνηθίσει το Αλεξάνδρειο να έχει ένα πέταλο. Η αύξηση χωρητικότητα του γηπέδου ήταν εξάλλου ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Άρη.

Μόνο που η media day έφερε και μια ακόμη αποκάλυψη, τη συμφωνία της ΚΑΕ Άρης με στοιχηματική εταιρία στο κεντρικό μέρος της φανέλας, παράλληλα φυσικά της παρουσίασης της νέας φανέλας. Μάλιστα, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η συμφωνία με τη στοιχηματική εταιρία δεν περιορίζεται στην προβολή της τελευταίας στο κεντρικό μέρος της φανέλας αλλά επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες που πρόκειται να γίνουν και αφορούν τη σταδιακά αναβάθμιση αλλά και κατασκευή των υποδομών του συλλόγου.