Άρης: Η media day έφερε και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας
Προφανώς η τοποθέτηση πτυσσόμενης κερκίδας ξεχωρίζει, ειδικά για όλους όσοι είχαν συνηθίσει το Αλεξάνδρειο να έχει ένα πέταλο. Η αύξηση χωρητικότητα του γηπέδου ήταν εξάλλου ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Άρη.
Μόνο που η media day έφερε και μια ακόμη αποκάλυψη, τη συμφωνία της ΚΑΕ Άρης με στοιχηματική εταιρία στο κεντρικό μέρος της φανέλας, παράλληλα φυσικά της παρουσίασης της νέας φανέλας. Μάλιστα, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι η συμφωνία με τη στοιχηματική εταιρία δεν περιορίζεται στην προβολή της τελευταίας στο κεντρικό μέρος της φανέλας αλλά επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες που πρόκειται να γίνουν και αφορούν τη σταδιακά αναβάθμιση αλλά και κατασκευή των υποδομών του συλλόγου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.