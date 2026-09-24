Άρης: Αυτή είναι πλέον η χωρητικότητα του Αλεξανδρείου

Το Αλεξάνδρειο είναι πλέον μεγαλύτερο, με τον Άρη να ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν σε ένα ανανεωμένο γήπεδο.

Ο Άρης μετρά αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών του σε Ελλάδα και Ευρώπη και το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έχει πολλές φιλοδοξίες ενόψει της νέας σεζόν, αφού έχει ενισχυθεί σημαντικά και πλέον θα αγωνίζεται σε ένα μεγαλύτερο Αλεξάνδρειο.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως πλέον το γήπεδο του «Θεού του Πολέμου» έφτασε τις 6.200 θέσεις, αφού προστέθηκαν και στα πιο πάνω διαζώματα των κερκίδων, πέραν της πτυσσόμενης. Από το 1960 έως και σήμερα δεν υπήρχε ποτέ κερκίδα εκεί που είναι το βοηθητικό γήπεδο.

Στο ιστορικό Παλέ τοποθετήθηκαν περιμετρικά λεντ διαμέτρου 250 μέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν για προβολή χορηγών, αλλά και για εφέ σε περίπτωση για παράδειγμα σκοραρίσματος. Ακόμη εξασφαλίστηκαν 75 θέσεις για τα δημοσιογραφικά, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και άλλαξαν τα βελούδινα καθίσματα για την αύξηση των θέσεων.

Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν σουίτες και αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με έκδηλη την τόνωση του κιτρινόμαυρου. Έγιναν αναβαθμίσεις στις υποδομές σε γραφεία προπονητών, γυμναστηρίου και του φυσιοθεραπευτηρίου.

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