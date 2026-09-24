Σπανούλης: «Λατρεύω την πίεση… Αυτή είναι η ομάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε άλλη κίνηση ενίσχυσης και στάθηκε στη δεδομένη ύπαρξη πίεσης στον Άρη.

Χαμογελαστός, κοιτώντας για πολλοστή φορά την άλλη όψη του Παλέ με την τοποθέτηση της νέας κερκίδας, ο Βασίλης Σπανούλης – στη σημερινή (24/9) media day του Άρη – ομολόγησε αρχικά ότι… «το Παλέ έχει ομορφύνει, έχει μεγαλώσει, είναι διαφορετικό με την τοποθέτηση των lead. Μου αρέσει όπως πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για τον κόσμο». Ο 44χρονος προπονητής αξιολόγησε τη δουλειά που έγινε κατά το διάστημα της προετοιμασίας δίνοντας credit στο επιτελείο του.

«Η ομάδα είναι στον σωστό δρόμο. Ακόμη κι αν ήταν μια ομάδα που θα είχε πολλά χρόνια μαζί πιστεύω ότι θα λέγαμε το ίδιο, ότι μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ομάδα έχει πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσει. Ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου στις 17 Αυγούστου αλλά έλειπαν 6-7 παιδιά κι εγώ, λόγω των εθνικών ομάδων. Συγκεντρωθήκαμε στις 2 Σεπτεμβρίου αλλά έγινε καλή δουλειά στο διάστημα της απουσίας μας, αλλά μας έλειπαν πολλοί παίκτες οπότε έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πιστεύω ότι δουλεύουμε καλά στο τελείωμα του πρώτου κύκλου όπου προσπαθήσαμε να περάσουμε τη νοοτροπία και την κουλτούρα μας, δίνοντας ταυτότητα στην ομάδα. Ξεκινάν τα επίσημα παιχνίδια όπου μετράει το αποτέλεσμα. Χρειάζεται ακόμη κι όταν δεν παίζεις καλά να έχεις τη νοοτροπία και την κουλτούρα να κερδίζεις τα παιχνίδια», είπε.

Εκεί μπήκαν στη συζήτηση αρκετά θέματα. Από την ετοιμότητα ενός παίκτη έως και την πληρότητα της ομάδας «Κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος να μπει και να βοηθήσει. Θέλουμε μια ομάδα η οποία δεν θα τα παρατάει ποτέ και θα παίζει με την ίδια ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με μεγάλη ενέργεια και ταχύτητα και όσο περνάει ο χρόνος να παίζουμε καλύτερα στο πέντε εναντίον πέντε γιατί αυτό χρειάζεται χρόνο, για να αποκτήσεις ομοιογένεια. Είμαι όμως ευχαριστημένος από το επίπεδο της ομάδας», είπε και συμπλήρωσε.

«Πιστεύω στην πνευματική συγκέντρωση των παιδιών. Είμαι ένας προπονητής ο οποίος απαιτεί συγκέντρωση. Θέλω όλη η ομάδα να λειτουργεί σαν ένα (κομμάτι) κι αυτό απαιτεί συγκέντρωση στο σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Το σημαντικότερο είναι να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Γιατί μια ομάδα που δουλεύει καλά, παίζει και καλά. Στην Κύπρο δουλέψαμε καλά, κάναμε δυνατές προπονήσεις αλλά μετά άρχισαν τα φιλικά παιχνίδια και χάσαμε προπονήσεις. Χάνεις πράγματα που θέλεις να δουλέψεις στις προπονήσεις όταν παίζεις φιλικά αλλά κι αυτό είναι μέρος της προετοιμασίας. Θέλαμε να δούμε πράγματα… Τώρα έχουμε ξανά στη διάθεσή μας 3-4 καλές προπονήσεις».

Απέρριψε μάλιστα το σενάριο προσθήκης παίκτη στην παρούσα στιγμή. «Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι θα προχωρήσουμε κι έχουμε ένα ρόστερ έτοιμο να διαχειριστεί κάθε κατάσταση. Πιστεύω σε όλους τους παίκτες και ο καθένας θα πρέπει να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Είμαι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να πετάξει έναν παίκτη μέσα για να δω την ετοιμότητά του».

Καθώς είχε αναφερθεί στις επιλογές που έγιναν το καλοκαίρι, επανέλαβε ότι ο Άρης απέκτησε όλες τις πρώτες επιλογές του. «Είχαμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες με το σταφ μου για το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Ήδη, όπως ξέρετε, υπήρξε μια προεργασία ακόμη κι όταν δεν ήξερα αν θα έρθω. Είχα αρχίσει να δουλεύω στο μυαλό μου τους παίκτες που θα ήθελα αν ερχόμουν στην ομάδα. Κι επειδή δεν ήξερα τι θα γινόταν, ήταν παίκτες στο μυαλό μου που θα τους έπαιρνα όπου πήγαινα. Είναι σημαντικό ότι κινηθήκαμε άμεσα και πήγαμε στις πρώτες επιλογές. Το προτέρημα για μένα είναι η άριστη συνεργασία με τον Νίκο Ζήση και τη διοίκηση όπως και τεράστια εμπιστοσύνη».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τον παράγοντα «πίεση». «Μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Είμαι άνθρωπος που έχει κίνητρο σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου. Το κίνητρο μεγαλώνει βλέποντας αυτή τη δίψα, την όρεξη και την ανυπομονησία του κόσμου. Να παλέψουμε όλοι μαζί για να γίνει χαρούμενος ο κόσμος», απάντησε και συμπλήρωσε. «Η πίεση είναι ωραία. Όμορφη. Όταν υπάρχει πίεση ο καθένας φτάνει στα όριά του και γίνεται καλύτερος. Προσωπικά λατρεύω την πίεση γιατί χωρίς αυτή θα ήμουν άλλος άνθρωπος και στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Είναι κάτι που το διαχειρίζομαι με τον δικό μου τρόπο και πάντα μου κάνει καλό».