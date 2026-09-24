Το γήπεδο του Άρη αποκτά νέα μορφή ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι πρώτες εικόνες.

Ο Άρης ετοιμάζεται για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 με πολλές προσδοκίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ενισχυθεί σημαντικά με προσθήκες άκρως ποιοτικών παικτών στο ρόστερ της.

Μαζί με το αγωνιστικό προφίλ του «Θεού του Πολέμου» όμως, αλλάζει και το ιστορικό Παλέ, το οποίο αποκτά νέα μορφή με βελτιωτικές αλλαγές τόσο στις κερκίδες, όσο και συνολικά στον χώρο του γηπέδου. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν περιμετρικά λεντ διαμέτρου 250 μέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν για προβολή χορηγών, αλλά και για εφέ σε περίπτωση για παράδειγμα σκοραρίσματος.

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Ακόμη εξασφαλίστηκαν 75 θέσεις για τα δημοσιογραφικά και άλλαξαν τα τα βελούδινα καθίσματα για την αύξηση των θέσεων. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν σουίτες και αντικαταστάθηκε ο φωτισμός με έκδηλη την τόνωση του κιτρινόμαυρου. Έγιναν αναβαθμίσεις στις υποδομές σε γραφεία προπονητών, γυμναστηρίου και του φυσιοθεραπευτηρίου.

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