Στον Ηρακλή θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Μουράτος ενόψει της νέας σεζόν των Θεσσαλονικέων σε Stoiximan GBL και FIBA Europe Cup.

Ο Ηρακλής συμφώνησε με τον Βασίλη Μουράτο για την ενίσχυση της περιφέρειάς του. Ο 28χρονος έμπειρος γκαρντ ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τη θητεία του στο Περιστέρι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γηραιός προσθέτει στο ρόστερ του έναν γηγενή παίκτη με παραστάσεις, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός για την πορεία του συλλόγου της συμπρωτεύουσας εντός και εκτός των συνόρων. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μουράτος μέτρησε 3.1 πόντους, 1.9 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 23 αγώνες ανά 13 λεπτά συμμετοχής στη Stoiximan GBL. Στην Ευρώπη κατέγραψε 2.8 πόντους, 3.0 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ ανά 15.4 λεπτά συμμετοχής σε 13 συμμετοχές.

Οι Κυανόλευκοι έψαχναν για καιρό μια ιδανική λύση για να δυναμώσουν τον ελληνικό κορμό τους και πλέον ο Ζόραν Λούκιτς -όπως όλα δείχνουν- θα έχει στα χέρια του ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ειδικότερα στον τομέα της οργάνωσης του παιχνιδιού του.