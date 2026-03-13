Μουράτος: «Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω την ήττα από τον ΠΑΟΚ»

Για την αναμέτρηση με το Μαρούσι, αλλά και για το ματς με τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Βασίλης Μουράτος.

Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Μαρούσι (14/03, 16:00) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Βασίλη Μουράτο τις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε και για την ήττα από τον ΠΑΟΚ για το FIBA Europe Cup και τόνισε πως αν η ομάδα του θέλει να υλοποιήσει τους στόχους της, οφείλει να το αφήσει πίσω.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Μουράτος:

«Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα αποτέλεσμα που τους στενοχώρησε όλους στην ομάδα. Δεν ήταν αυτή η εικόνα που έχουμε δείξει όλη αυτή τη χρονιά. Στενοχωρηθήκαμε τόσο εμείς οι ίδιοι, ενώ στενοχωρήσαμε και τον κόσμο μας. Όμως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο που οδηγεί στην υλοποίηση των στόχων μας, οφείλουμε να το αφήσουμε πίσω.

Το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με το Μαρούσι εκτός έδρας, όσον αφορά την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Είναι ένας αγώνας που θα χαρακτήριζα ως τελικό, τόσο για τη σημασία του όσον αφορά τη δικιά μας πορεία και τα play-off που θέλουμε να βρισκόμαστε, όσο και για το Μαρούσι που παίζει ένα παιχνίδι τελικό για την παραμονή του στην κατηγορία. Θεωρώ ότι η αναμέτρηση θα κριθεί ξεκάθαρα στο πνευματικό κομμάτι και στο ποιος θα παρουσιαστεί πιο έτοιμος.

Πιστεύω ότι έχουμε τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες να αφήσουμε πίσω το άσχημο αποτέλεσμα της περασμένης Τετάρτης, να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι του Σαββάτου και να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τη νίκη».