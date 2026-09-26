Ο Ηρακλής επιβλήθηκε με 90-83 του Κολοσσού Ρόδου στο Ιβανώφειο στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων πριν το πρώτο τζάμπολ της Stoiximan GBL.

Ο Ηρακλής λύγισε τον Κολοσσό Ρόδου στο Ιβανώφειο με 90-83 στην πρόβα τζενεράλε των δύο συλλόγων πριν την έναρξη της Stoiximan GBL 2026-27. Λεκιού με 17 πόντους και Στάιλς με 14 ήταν οι δύο διακριθέντες για τους Θεσσαλονικείς, στους 12 πόντους σταμάτησε ο Γουίλις για τους Ροδίτες.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με επιμέρους σκορ 7-0 αλλά έκτοτε οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του ματς και δεν ξανακοίταξαν πίσω, φτάνοντας στην τελική επικράτηση. Απών για τους “κυανόλευκους” ήταν ο τραυματίας Κουκ, ενώ αγωνίστηκε μαζί τους ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας. Την Κυριακή (04/10) το σύνολο του Λούκιτς υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο εναρκτήριο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 52-46, 73-62, 90-83

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Lecque 17(2), Melvin 13(2), Styles 14(3), Horchler 2, Μουράτος, Diarra 13(2), Hutson 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9(1), Αρνόκουρος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5(1), Σταυρακόπουλος, Λιάπης



Κολοσσός Ρόδου (Άρης Λυκογιάννης): Willis 12, Καράμπελας 3(1), Manjon 8, Τσιακμάς 4, Upson 15, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 5(1), Harris 11(3), Stevenson 10, Barnett 5, Kreuser 10(1), Χρηστίδης