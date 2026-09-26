Ηρακλής - Κολοσσός Ρόδου 90-83: Φιλική νίκη για τους Κυανόλευκους
Ο Ηρακλής λύγισε τον Κολοσσό Ρόδου στο Ιβανώφειο με 90-83 στην πρόβα τζενεράλε των δύο συλλόγων πριν την έναρξη της Stoiximan GBL 2026-27. Λεκιού με 17 πόντους και Στάιλς με 14 ήταν οι δύο διακριθέντες για τους Θεσσαλονικείς, στους 12 πόντους σταμάτησε ο Γουίλις για τους Ροδίτες.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση με επιμέρους σκορ 7-0 αλλά έκτοτε οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του ματς και δεν ξανακοίταξαν πίσω, φτάνοντας στην τελική επικράτηση. Απών για τους “κυανόλευκους” ήταν ο τραυματίας Κουκ, ενώ αγωνίστηκε μαζί τους ο Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας. Την Κυριακή (04/10) το σύνολο του Λούκιτς υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στο εναρκτήριο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη Stoiximan GBL.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 52-46, 73-62, 90-83
Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Lecque 17(2), Melvin 13(2), Styles 14(3), Horchler 2, Μουράτος, Diarra 13(2), Hutson 2, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 9(1), Αρνόκουρος 6, Μαστρογιαννόπουλος 5(1), Σταυρακόπουλος, Λιάπης
Κολοσσός Ρόδου (Άρης Λυκογιάννης): Willis 12, Καράμπελας 3(1), Manjon 8, Τσιακμάς 4, Upson 15, Καλαϊτζάκης, Καμπερίδης 5(1), Harris 11(3), Stevenson 10, Barnett 5, Kreuser 10(1), Χρηστίδης
Στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι, πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων, ο Ηρακλής επικράτησε του Κολοσσού H Hotels Collection με 90-83, κεκλεισμένων των θυρών στο Ιβανώφειο.— IRAKLIS BC (@IraklisBc) September 26, 2026
🔗 Διαβάστε περισσότερα στο https://t.co/wvefnpdDHj #FriendlyGame #iraklisbc #BluePower pic.twitter.com/6yqyCeNaWp
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