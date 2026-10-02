Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα το Σάββατο (3/10, 17:00, SPORT-FM TV) για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αντιμέτωπο με τον Προμηθέα Πάτρας θα βρεθεί το Σάββατο (3/10, 17:00, SPORT-FM TV) το Περιστέρι στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL. Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τους Πατρινούς.

«Ξεκινάμε τη σεζόν μ’ ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Προμηθέα. Είναι μια καινούργια ομάδα και αυτή, με νέο προπονητή και πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους, όμως έχουν παίξει ήδη τρία επίσημα παιχνίδια, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό κάνει το έργο μας ακόμη πιο δύσκολο» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση των «κυανοκιτρίνων» με την ομάδα της Πάτρας.

Και ο αρχηγός του Περιστερίου, συμπλήρωσε: «Εμείς από την πλευρά μας προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη πρόκληση και θεωρώ ότι αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και κάνουμε όλα αυτά που λέει ο προπονητής μας θα έχουμε πολλές πιθανότητες για να πάρουμε μια μεγάλη νίκη. Κάτι που θα μας δώσει στην αρχή της χρονιάς μια ώθηση και για την Ευρώπη, καθώς ακολουθεί στη συνέχεια και το Basketball Champions League».