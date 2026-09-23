Περιστέρι: Την Πέμπτη (24/09) φιλικό κόντρα στο Μαρούσι
Λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ στη Stoiximan GBL, το Περιστέρι έκανε γνωστό πως θα δώσει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στο Μαρούσι.
Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την Πέμπτη (24/09, 13:00) στο κλειστό του «Αγίου Θωμά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:
«Φιλικό με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά
Προπονητικό φιλικό με αντίπαλο το Μαρούσι θα δώσει την Πέμπτη (24/9, 13:00) το Περιστέρι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία της προετοιμασίας και τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των παικτών, κόντρα σ’ έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο».
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