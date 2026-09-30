Το Περιστέρι φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχθηκε τη νέα σεζόν με το πιο δυνατό «Meet the Team» στην καρδιά της πόλης!

Με μια μεγάλη γιορτή στην Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου, το απόγευμα της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, το Περιστέρι παρουσίασε την ομάδα και τη νέα φανέλα του για τη σεζόν 2026-27, παρουσία του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής χρονιάς γεμάτης προσδοκίες και υψηλούς στόχους.

Η Πλατεία Δημαρχείου γέμισε από φίλους της ομάδας, μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που έφερε το Περιστέρι πιο κοντά στην πόλη και τους ανθρώπους της.

Η νέα αγωνιστική σεζόν βρίσκει το Περιστέρι ανανεωμένο και έτοιμο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις τόσο της Greek Basketball League όσο και του Basketball Champions League, όπου επιστρέφει με μεγάλες φιλοδοξίες.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι παίκτες της ομάδας, τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο ρόστερ, οι γνώριμοι πρωταγωνιστές που συνεχίζουν να φορούν τη φανέλα του Περιστερίου, αλλά και το προπονητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας. Μάλιστα, σε μια συμβολική κίνηση που ανέδειξε τη στενή σχέση του Περιστερίου με την πόλη, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ, Πάνος Βασιλάρας, παρέδωσε στον Αντιδήμαρχο Περιστερίου Βασίλη Μπέτση τη νέα φανέλα της ομάδας, με τις υπογραφές όλων των παικτών, προκειμένου αυτή να παραδοθεί στον Δήμαρχο Περιστερίου και πρώτο πολίτη της πόλης, Ανδρέα Παχατουρίδη.

Η συγκεκριμένη συμβολική κίνηση επισφράγισε τη διαχρονικά ισχυρή σχέση ανάμεσα στην ομάδα και την τοπική κοινωνία, με τον ΓΣ Περιστερίου να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Από τη μεγάλη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η μασκότ της ομάδας, ο αγαπημένος «ΠΕΡΙ», που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους και έδωσε τον δικό του ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση.

Παράλληλα, οι φίλοι της ομάδας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν popcorn και παγωτό, ενώ στον χώρο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκε stand του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και των Ακαδημιών, μέσα από το οποίο τα παιδιά και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν για τα προγράμματα των ακαδημιών και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα τη μεγάλη αθλητική οικογένεια του Περιστερίου.

Για το Περιστέρι, άλλωστε, η δημιουργία της επόμενης γενιάς αθλητών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του, με τις Ακαδημίες να αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε και η παρουσίαση της Changan, του νέου Μεγάλου Χορηγού του Περιστερίου για τη σεζόν 2026-27.

Το Περιστέρι καλωσόρισε στην οικογένειά του τη Changan, έναν πρωτοπόρο κατασκευαστή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, εγκαινιάζοντας μια νέα σημαντική συνεργασία.

Οι φίλοι της ομάδας είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το περίπτερο της Changan-Βελμάρ στον χώρο της εκδήλωσης, να γνωρίσουν από κοντά τα μοντέλα της μάρκας και να ενημερωθούν για τις νέες προτάσεις της.

Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκει το Περιστέρι να έχει στο πλευρό του ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών, χορηγών και υποστηρικτών, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια της ομάδας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν.

Μεγάλοι Χορηγοί της ΚΑΕ είναι οι Mediatel, πρωτοπόρου εταιρείας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και ΗΡΩΝ, κορυφαίος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ ως Επίσημοι Χορηγοί στηρίζουν την ομάδα οι Yours Car Rental, Ling Long Tyre, EXTRA Assistance, Sustenium, Athlos, Διός, Ζαμάνος, GM Print, Winmedica και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Παράλληλα, σταθεροί συνοδοιπόροι του Περιστερίου είναι οι Υποστηρικτές, Ηλεκτρόπολις, Zakcret Sports, Bootlegger, CTD, Mahle, Σαγιάκος, Conquest, Attica Fresh και Pizza Fan, με τη στήριξή τους να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής προσπάθειας της ομάδας.

Το Περιστέρι ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς, συνεργάτες και υποστηρικτές του για την εμπιστοσύνη και τη διαρκή στήριξή τους, καθώς μαζί αποτελούν μέρος της διαδρομής της ομάδας στη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η παρουσίαση της ομάδας και της νέας φανέλας στην Πλατεία Δημαρχείου αποτέλεσε το ιδανικό ξεκίνημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το Περιστέρι είναι έτοιμο. Η νέα σεζόν ξεκινά και όλη η οικογένεια του Περιστερίου προχωρά ενωμένη, με στόχο νέες δυνατές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη.