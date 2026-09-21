Η συμφωνία της ΟΔΚΕ με τη more.com που αποκαλύπτει το Gazzetta επιβεβαιώνει το αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική διαιτησία και τη φανέλα των «γκρι».

Σε μία ακόμη σημαντική εμπορική συμφωνία προχώρησε η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας (ΟΔΚΕ), καθώς η more.com θα αποτελέσει τον νέο χορηγό στη φανέλα των διαιτητών. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing) για θεάματα, εκδηλώσεις και αθλητικούς αγώνες στην Ελλάδα, ενώ προσφέρει και online μεταφορικές υπηρεσίες (όπως ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το brand της more.com θα κάνει πλέον την εμφάνισή του στη φανέλα των διαιτητών στο εμπρός μέρος, σε μία συνεργασία που προσδίδει σημαντική εμπορική αξία στην ελληνική διαιτησία.

Η συμφωνία αποτελεί παράλληλα μία ένδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την αγορά που δείχνει να εμπιστεύεται τους διαιτητές και γι' αυτό προβάλλεται μέσα από τις εμφανίσεις τους. Πλέον, η φανέλα των διαιτητών αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη εμπορική αξία, με την ΟΔΚΕ να διευρύνει με αυτόν τον τρόπο τις συνεργασίες της.

Η παρουσία της more.com στη φανέλα θα είναι ορατή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των διαιτητών, με τη συνεργασία να συνδέει ένα σημαντικό brand με την ελληνική διαιτησία και τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μία εξέλιξη που αφορά άμεσα την ΟΔΚΕ και τη διαιτησία, καθώς η φανέλα των «γκρι» μετατρέπεται σε έναν ακόμη χώρο εμπορικής προβολής και επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον της αγοράς δεν περιορίζεται μόνο στις ομάδες της Stoiximan GBL, αλλά επεκτείνεται και στον χώρο της διαιτησίας.

Η νέα συνεργασία έρχεται να δώσει επιπλέον εμπορική ώθηση στην ΟΔΚΕ, με το νέο χορηγό να αποτελεί πλέον μέρος της εικόνας των Ελλήνων διαιτητών.

