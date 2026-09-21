Ο Βίκος Ιωαννίνων προετοιμάζεται για την παρθενική εμφάνιση στην Stoiximan GBL με τον Σάνον Μπόγκες να μην πείθει τον Θανάση Γιαπλέ και να είναι θέμα χρόνου η λύση της συνεργασίας με τον παίκτη. Τι ισχύει με Ράγκλαντ.

Ένα βήμα από την έξοδο από τον Βίκο Ιωαννίνων βρίσκεται ο Σάνον Μπόγκες (29χρ., 1.91) σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta! Ο Αμερικανός γκαρντ δεν φαίνεται να έχει πείσει τον Θανάση Γιαπλέ, ο οποίος σκέφτεται ήδη την αντικατάσταση του στο ρόστερ της ομάδας της Ηπείρου.

Ο Σάνον Μπόγκες παρότι αποκτήθηκε με διάθεση να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο παιχνίδι των «νεοφώτιστων», τελικά φαίνεται πως δεν κόλλησε και πλέον αναζητείται ο αντικαταστάτης του από τον έμπειρο τεχνικό.

Την περασμένη σεζόν (2025-26) αγωνίστηκε με τη Le Mans στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Γαλλίας, καταγράφοντας 9.7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 0.6 κλεψίματα και 0.1 τάπες ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ωστόσο, από τα δείγματα γραφής του στον Βίκο Ιωαννίνων δεν φάνηκαν να ενθουσιάζονται με τον παίκτη που ακόμη δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Ο Θανάσης Γιαπλές του δίνει χρόνο, ώστε να παλέψει για τη θέση του, αλλά φαίνεται πως δύσκολα θα αντιστραφεί το σκηνικό.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο Τζο Ράγκλαντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί προ τριετίας στο Περιστέρι και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Basketball Champions League. Ο έμπειρος Αμερικανός πόιντ γκαρντ είναι μια επιλογή που μελετάει ο Γιαπλές και σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

