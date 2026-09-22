Σλούκας: «Θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμα»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την έναρξη της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της GBL (3-4/10) και ανέφερε ότι φέτος το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα πιο μεγάλο.

Εκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μίλησε στην GBL ενόψει της νέας χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον λόγο πήρε και ο Κώστας Σλούκας ο οποίος αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των ρόστερ των υπολοίπων ομάδων της λίγκας.

«Το νέο πρωτάθλημα αναμένεται να είναι πολύ ανταγωνιστικό, καθώς πέραν του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, έχουν ανέβει αρκετά κάνοντας σημαντικές επενδύσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ και η ΑΕΚ διατηρεί μια υψηλή δυναμική. Το γεγονός αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό καθώς θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Οι φιλοδοξίες οι δικές μας αλλά και των φιλάθλων μας είναι πάντοτε υψηλές και ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την κατάκτηση του τίτλου» ήταν τα λόγια του αρχηγού του Παναθηναϊκού ο οποίος συνέχισε:

«Διαθέτουμε ένα πολύ δυνατό ρόστερ και έναν εξαιρετικό προπονητή, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Σχετικά με το Super Cup, είναι ακόμη νωρίς και καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε. Εύχομαι σε όλους τους συναθλητές μου να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία».